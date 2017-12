Luca Onestini e Ivana Mrazova/ Stanno insieme? L'ex tronista torna a stupire con un nuovo gesto "d'amore"

Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme? L'ex tronista di Uomini e Donne torna a stupire con un nuovo gesto "d'amore" sui social per la modella ceca!

30 dicembre 2017 Anna Montesano

Ivana Mrazova e Luca Onestini

È un periodo molto impegnativo per Luca Onestini. L'ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffino è in giro per l'Italia per le tante serate che lo vedono protagonista. Luca è infatti richiestissimo e, in attesa di rivedere Ivana Mrazova, gira tra le città italiane accanto al fratello Gianmarco. Nonostante i vari impegni dell'ex tronista, un pensiero per la sua Ivana non manca, davvero mai! E tra canzoni d'amore, dediche velate, like ad ogni post e scatto della Mrazova, poche ore fa Onestini ha pubblicato una story su Instagram proprio dedicata alla modella ceca. Luca si è infatti complimentato con lei per il suo nuovo impegno televisivo: la terza classificata del Grande Fratello Vip 2 sarà alla conduzione di un nuovo programma su Italia 1, insieme alla comica Katia Follesa e al conduttore e attore Nicola Savino. 90 Special, il nome della nuova trasmissione.

LA NUOVO DEDICA DI LUCA PER IVANA

E non potevano mancare, a tale notizia, gli auguri "pubblici" di Luca Onestini, che su Instagram scrive "E brava la nostra pipistrilla! Il 17 gennaio tutti sintonizzati!!!". Intanto Luca è tornato nella sua Bologna assieme al fratello Gianmarco, mentre Ivana Mrazova rimane nella sua Praga, dove molto probabilmente trascorrerà queste ultime festività per poi tornare in Italia in vista dell'inizio delle prove per lo show che la vedrà alla conduzione. I fan sono felicissimi del fatto che presto potranno rivederla in tv e con un ruolo da vera protagonista, mentre continua la speranza che presto arrivi l'annuncio che confermi la relazione della modella con Onestini.

© Riproduzione Riservata.