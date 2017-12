Millennium - uomini che odiano le donne/ Il film di David Fincher in onda su Rai Movie (oggi, 30 dicembre)

Millennium - uomini che odiano le donne, il film di David Fincher in onda in seconda serata dalle 23.15 su Rai Movie. Nel cast Daniel Craig e Christopher Plummer. (oggi, 30 dicembre)

30 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Millennium - Uomini che odiano le donne è un film del 2011 del regista David Fincher. Il titolo originale è The Girl with the Dragon Tattoo e la pellicola appartiene al genere thriller. Il soggetto è tratto dal romanzo dello scrittore Stieg Larsson "Uomini che odiano le donne" e questo è il secondo adattamento cinematografico del romanzo, costituito da una trilogia della quale nel 2009 era stato già portato sugli schermi il primo capitolo. Il film, prodotto in collaborazione fra Svezia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania e Canada, è interpretato da Rooney Mara che veste i panni di Lisbeth Salander, un'hacker esperta e sveglia che svolge complessi incarichi in una società di sicurezza, Daniel Craig nel ruolo del giornalista Mikael Blomkvist, Stellan Skarsgård nei panni di Martin Vanger, ricco industriale svedese e Christopher Plummer che interpreta Henrik Vanger. Il film ha la sceneggiatura di Steven Zaillian, che ha ricevuto il premio Oscar per la sceneggiatura di Schindler's List ed è stato nominato per ben altre tre volte per Gangs of New York, Risvegli e L'arte di vincere; la produzione invece è di Scott Rudin, produttore americano che ha prodotto diversi film come Twilight, Il Mistero di Sleepy Hollow, Zoolander e The Truman Show.

LA TRAMA DEL FILM DI DAVID FINCHER

Svezia, 2006. Quarant'anni prima Harriet Vanger scompare nel bel mezzo di una riunione di famiglia sull'isola abitata dall'influente famiglia dei Vanger. Anche se il corpo della donna non è mai stato rinvenuto, suo zio Henrik pensa che sia stata ammazzata e che il colpevole di tale omicidio sia un componente della stessa sua famiglia. Henrik Vanger decide di affidare l'incarico a Mikael Blomkvist, un capace, esperto e fidato reporter il quale sarà affiancato da Lisbeth Salander, donna misteriosa dal corpo androgino pieno di piercing e dal passato oscuro, abile ed esperta hacker di professione. Bellicosa e selvaggia, Lisbeth è fortemente attratta dall'integrità e dalla riservatezza di Mikael, che corteggia, seduce e prova a far innamorare. I fantasmi del passato intanto si ridestano e cercano di ostacolare e minacciare la vita dei due protagonisti, ma dopo mesi di indagini, Salander e Blomkvist scopriranno l'inaspettata e sconvolgente verità riguardante la sparizione della donna.

