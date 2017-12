PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 30 dicembre 2017 : Sagittario attenzione al fisico

Oroscopo di Paolo Fox, oggi 30 dicembre 2017, previsioni sulla giornata e sul 2018: Vergine in ansia, momento complicato per il Sagittario che deve fare attenzione agli sforzi fisici.

30 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 30 DICEMBRE 2017 E PREVISIONI 2018

Voltiamo pagina e andiamo a vedere da vicino segno per segno l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni dell'emittente radiofonica LatteMiele. Lo facciamo partendo dai segni zodiacali dell'Ariete e dello Scorpione. L'Ariete può organizzare un bel Capodanno magari anche con una persona conosciuta da poco. Le storie e le relazioni che nascono in questo dicembre possono durare a lungo. Si deve parlare sempre in maniera onesta e sincera con sé stessi e con gli altri. Bisogna essere chiari e Saturno dissonante invita a chiudere delle relazioni rimaste in sospeso. Capodanno piacevole anche per lo Scorpione. Il segno pensa al futuro in maniera attiva. Saranno quattro giorni di forza, coraggio e impegno. Incontri speciali. Attenzioni alle questioni legate ai soldi: i progetti economici e lavorativi avranno delle ottime opportunità ma non bisogna entrare in ansia. Sarebbe meglio gestire tutto con più tranquillità.

VERGINE IN ANSIA, NÈ CARNE NÈ PESCE

Ora è il momento di analizzare quei segni zodiacali che invece sono da considerarsi né carne né pesce seguendo l'oroscopo del noto astrologo Paolo Fox. Per il Toro potrebbe arrivare il momento di guadagnare qualcosa in più, nonostante le idee verso il 2018 saranno anche molto positive. Sarà importante cercare di trovare strategie per evitare di spendere molto. Non è una Vergine convinta di poter vivere un momento di tranquillità, si cerca di essere meno agitati, ma il rischio è di trovarsi di fronte a delle scelte molto complesse da prendere. Alcuni devono dimenticare tutto e voltare direttamente pagina, ma sarà comunque molto importante di evitare quelle persone che in passato hanno creato dispiaceri e preoccupazioni in passato. Ora è il momento di provare ad archiviare un po' tutti per essere più positivi e carichi anche in vista dei prossimi mesi quando invece qualcosa di positivo potrebbe accadere.

SAGITTARIO ATTENZIONE AGLI SFORZI, I SEGNI FLOP

Iniziamo l'analisi dell'oroscopo di oggi, sabato 30 dicembre 2017, di Paolo Fox dai segni zodiacali che possono essere considerati un vero e proprio flop. Il Sagittario vive di una Luna opposta che potrebbe creare non poco disagio. Il consiglio è di cercare di stare tranquilli anche perché fisicamente non si è al massimo. Si deve assolutamente cercare di evitare sforzi e di provare a non affaticarsi molto. Capodanno? Meglio passarlo con qualcuno a cui si vuole veramente bene, lontani dai disordini e dalle feste rumorose. I Gemelli non sono sereni, soprattutto quelli che nati sotto questo segno stanno cercando di far nascere un nuovo amore che fatica a sbocciare. E' un momento in cui non tutte le cose si fanno nella maniera giusta e la strada sembra essere sempre e comunque molto complicata. La situazione migliore è quella in cui si cercano di affrontare le cose, ma bisogna farlo con grande tranquillità per evitare di ritrovarsi a vivere dei momenti complicati.

