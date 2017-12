PECHINO EXPRESS 2018 / Addio a Costantino della Gherardesca? Ecco i nomi dei possibili sostituti

Costantino della Gherardesca lascia Pechino Express 2018? Impegnato in altri programmi Rai, il conduttore potrebbe essere sostituito da altri illustri colleghi, ecco quali.

30 dicembre 2017 Redazione

Costantino della Gherardesca

L'edizione 2018 si farà e su questo non ci sono dubbi: il docu-reality di Rai 2 riesce ad ottenere discreti ascolti anno dopo anno, conquistando anche grande interesse sui social network. Per questo continuerà ad essere anche nel 2018 uno dei fiori all'occhiello della seconda rete Rai, anche se importanti novità appaiono all'orizzonte. Secondo quanto riportanto nell'ultimo numero del settimanale Spy, infatti, al televisione di Stato starebbe valutando la possibilità di sostituire il conduttore Costantino della Gherardesca che da sempre è al timone della trasmissione. Nel suo caso non si tratterebbe affatto di una bocciatura, quanto piuttosto della necessità di alleggerire un periodo già ricco di grandi impegni. Ricordiamo infatti che sarà proprio lui a guidare la nuova edizione di The Voice of Italy, che avrà il chiaro obiettivo di rilanciare un talent show che in passato ha faticato a conquistare gli italiani. Inoltre, condurrà anche il nuovo show intitolato 'Le spose di Costantino' nel quale sarà affiancato da Elisabetta Canalis e Valeria Marini.

Pechino Express 2018: in dubbio la conduzione di Costantino della Gherardesca

È il settimanale Spy a riportare la notizia secondo la quale Costantino della Gherardesca difficilmente sarà alla guida di Pechino Express 2018: "La direzione di Rai 2 non vorrebbe affaticare troppo Costantino che sarà impegnato con The Voice e Le Spose di Costantino. La rete sta anche pensando di affidare il programma a un altro conduttore: Ambra Angiolini, ma ci sarebbero in lizza anche Andrea Delogu e Federico Russo. Chi dei tra la spunterà per la guida del reality?" Nel caso di abbandono da parte di della Gherardesca, il suo ruolo potrebbe essere sostituito da volti noti quali Ambra Angiolini, Andrea Delogu e Federico Russo. Si tratta dunque di opzioni di tutto rispetto che potrebbero trovare l'accoglimento dei fedeli fan della trasmissione. Se il terzo, noto soprattutto per il ruolo di Mimmo dei Cesaroni, sarebbe una scommessa per Rai 2, ben più noti sono invece Andrea Delogu (attualmente alla guida di Dance Dance Dance) e ovviamente Ambra Angiolini, sulla quale non c'è nulla da eccepire.

© Riproduzione Riservata.