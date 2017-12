RAF/ Video, Attaccato sui social per un post su Napoli (40 Anni che Ti Amo)

Video, brutta disavventura social per RAf reo di aver postato un video di un uomo che faceva il bagno in inverno a Napoli. Su Instagram le critiche si sono sprecate.

30 dicembre 2017 Francesco Agostini

Raf (Wikipedia)

Il cantante italiano Raf prenderà parte allo show di Canale 5 "40 anni che Ti Amo", assieme a tantissimi altri personaggi dello settacolo. Raf, da sempre schivo rispetto al mondo dorato e luccicante dellon star system, non ha mai fatto parlare più di tanto i giornali. Ultimamente, però, il cantante di 'Battito animale' e 'Infinito' è passato agli onori delle cronache per un video postato su Instagram per cui è stato pesantemente criticato, come riporta il sito internet Il Mattino. Il video in questione ritraeva un uomo che faceva il bagno nei pressi di Napoli in pieno inverno, suscitando la reazione divertita del cantante. Un video normale, anzi, normalissimo, che però non è andato giù a molti residenti locali che non hanno apprezzato il caricamento. Secondo alcuni, infatti, Raf avrebbe ignorato il fatto che nel sud Italia spesso ci sono climi di questo tipo e, di conseguenza, la cosa non doveva sconvolgere più di tanto. E'chiaro, comunque, che sui social network oggigiorno polemizzare è diventato facilissimo e, soprattutto, di moda: per questo anche Raf non ci avrà dato poi troppo peso viste le circostanze.

VITA PRIVATA DI RAF

La vita privata di Raf, come accennavamo anche in precedenza, è stata sempre piuttosto lineare e tranquilla. Il rapporto con la soubrette del Bagaglino Gabriella Labate va avanti oramai da tantissimo tempo, quasi una trentina d'anni, segno evidente che tra i due le cose funzionano, eccome. Gran parte delle canzoni di Raf (o almeno quelle dalla metà degli anni ottanta in poi) sono dedicati proprio a lei, quella Gabriella Labate di cui è ancora innamoratissimo. Nel corso di tutti questi anni, comunque, anche loro due hanno vissuto i loro momenti di tensione. Due anni fa, infatti, l'ex soubrette è passata all'onore delle cronache per un fatto di mala sanità capitatole in seguito a una banale operazione alla spallla.

Sempre su Il Mattino, la donna ha raccontato che non desiderava che le venisse praticata l'anestesia: "Avevo esplicitamente detto di non volere l'anestesia ma il medico non mi ha ascoltato e mi ha trattato in modo molto arrogante. Ho sentito subito un dolore fortissimo, mi aveva bucato un polmone." Fortunatamente per la Labate e per Raf la vicenda non ha avuto conseguenze ma è certo che i due abbiano preso un bello spavento.

© Riproduzione Riservata.