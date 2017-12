Raul Cremona, Festival della magia/ "Un tronista di Uomini e Donne può giusto firmare autografi in discoteca"

Raul Cremona presenta il Festival della magia, in programma al Teatro Manzoni di Milano, dal 2 al 7 gennaio e fa un paragone tra i tronisti e i veri artisti.

30 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Raul Cremona

Raul Cremona, uno dei pochi appassionati di magia che è riuscito ad affermarsi anche grazie alla sua vena comica, ai microfoni de Il Giornale, ha presentato la nuova edizione de Il Festival di magia che si svolgerà al Teatro Manzoni di Milano dal 2 al 7 gennaio. Il titolo della nuova dizione è “Funny Magic” perché il tema portante sarà la magia comica. Dopo aver viaggiato molto e aver assistito a diversi Festival di Magia, Raul Cremona ha pensato di crearne uno anche in Italia. Ha così proposto la sua idea ai responsabili del Teatro Manzoni che hanno accolto con entusiasmo il progetto. Quella che inizierà tra pochissimi giorni sarà la terza edizione dopo quella del 2016 e del 2017. Al timone dell’evento ci sarà naturalmente Raul Cremona che non sarà solo il conduttore ma un protagonista del Festival portando sul palco tutti i suoi personaggi. Al Festival parteciperanno maghi provenienti da tutto il mondo.

I PROGETTI DI RAUL CREMONA

Raul Cremona è anche impegnato nel sociale. L’artista, infatti, è ambasciatore di Pensare Oltre, un movimento che propone una scuola ripensata in cui tutti i bambini riescano a trovare il proprio spazio. “Oggi si tende a rendere i bambini sempre più passivi e se un bambini non rientra in determinati parametri statistici è considerato disturbato, una deriva pericolosa e preoccupante”, ha detto Cremona a Il Giornale. Sui propositi per il nuovo anno, infine, Raul Cremona ha svelato il suo desiderio: “Vorrei che anche in Italia la cultura ufficiale finanziasse il teatro popolare. Si può fare cultura anche con uno spettacolo divertente. In quest’epoca in cui tutti si sentono qualcuno la differenza la si tasta andando a teatro. Un conto è un tronista che può giusto firmare gli autografi nelle discoteche, un altro è quando si apre il sipario e vedi un artista che fa delle cose che tu non sai fare”.

