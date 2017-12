Sabrina Ferilli/ L'attrice e la maternità: “Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato l'adozione ma..."

Sabrina Ferilli, intervistata da La Stampa, parla del suo lavoro, di molestie e della sindaca Raggi: “Le mie scelte di attrice sono più civiche che artistiche”.

30 dicembre 2017

“Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna”: Sabrina Ferilli, nel corso della lunga intervista rilasciata a La Stampa affronta molti aspetti della sua vita privata e artistica, tra i quali anche la scelta di non diventare mamma. Un aspetto sicuramente complicato per l'attrice che non l'ha però fermata nè demoralizzata. Lo confessa proprio nel corso della lunga chiacchierata, dove anzi è pronta a dispensare un importante consiglio, valido per tutti: «Dobbiamo essere felici di quello che abbiamo. Penso che nella vita si scelga dove si vuole andare, io volevo essere autonoma, avere poca gente intorno, ma di grande qualità. Mi sono impegnata, con grinta e determinazione, e quello che non ho avuto è perchè non l’ho voluto». Bellissime parole da un'attrice che tanto ha imparato nella sua vita.

LA QUESTIONE MOLESTIE NEL CINEMA

«Chi è molestata vada a denunciare e avrà tutto il mio plauso e il mio sostegno»: è con queste parole che Sabrina Ferilli commenta la questione molestie nel mondo del cinema e dello spettacolo. Ed è proprio su questo argomento che si sposta la chiacchierata di Sabrina Ferilli con il giornalista de La Stampa. "Quante volte ha detto no nel suo lavoro?" viene allora chiesto alla Ferilli, che racconta: «Tante, ho risposto più volte no che sì. La mia è una carriera larga, ho fatto tutto, cinema, tv, commedia, musical. - e continua - Per accettare un ruolo devo sentire che sta nelle mie corde, se non riesco a capirlo non lo faccio. Si possono fare anche quelli leggeri, ma solo se senti il personaggio. Direi che le mie scelte sono più civiche che artistiche». Nonostante ciò, la Ferilli racconta di non avere alcun rammarico, neppure dal punto di vista personale: «Ho sempre ragionato su quello che desideravo, compiendo scelte, anche azzardate, ma sempre rispondenti a ciò che volevo. - e ancora - Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata».

SABRINA FERILLI: "ECCO COSA PENSO DELLA SINDACA RAGGI"

Non manca un commento dell'attrice sulla sua Roma, città che ha vissuto un anno molto complicato. In merito al lavoro fatto dalla sindaca Raggi, Sabrina Ferilli dichiara: «Io Roma la vedo molto più pulita di prima, vedo acqua e vedo sapone. - dichiara - Magari continuerà a essere sporca in certe situazioni, ma il problema dell’immondizia l’hanno avuto anche altri sindaci, più o meno bravi della Raggi". C'è però una critica per la sindaca: "Secondo me ’sta ragazza paga certi tweet sciocchi mandati quando c’era Marino. Una mania che può esporre alle polemiche, mettendo in luce contraddizioni. Secondo me, soprattutto quando si fa un mestiere pubblico, con un incarico amministrativo, bisognerebbe parlare di meno e lavorare di più" conclude.

QUELLA CRITICA AI COLLEGHI...

Non manca da parte di Sabrina Ferilli una critica ad alcuni colleghi: «Quando sento gli attori che stanno lì a contare le scene e le battute da interpretare in un film mi viene da ridere. - dichiara l'attrice nel corso dell'intervista a La Stampa, e continua - Questo è un mestiere straordinario, paurosamente inaffidabile, con un che di misterioso. E, anche se io sono una organizzata e con i piedi per terra, il motivo per cui lo amo è proprio questo. Niente è matematico, progettare è impossibile, e non ci si può aspettare di venire promossi perché ci si sente più bravi di altri. È chiaro, ci si appoggia sempre sulle proprie qualità, ma alla fine è la cinepresa che decide».

