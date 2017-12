SACRIFICIO D'AMORE / Anticipazioni quinta puntata 5 gennaio 2018: Brando si salverà, ma a quale costo?

Sacrificio d'amore, anticipazioni quinta puntata 5 gennaio 2018: costretta a rinunciare a Brando dal patto siglato con Corrado, Silvia vivrà un vero e proprio inferno, ma a tenerla...

30 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Francesca Valtorta, protagonista di Sacrificio d'amore

Sarà grande il sacrificio d’amore che Silvia dovrà compiere per tenere fede al patto con suo marito, che pur di concederle il denaro necessario per salvare al vita a Brando, le ha fatto firmare un contratto con l’ammissione del suo tradimento. Le anticipazioni per la prossima puntata, in onda venerdì 5 gennaio, rivelano però che questo patto stipulato fra i due coniugi non placherà l’ira di Corrado, che continuerà ad avvertire l’ombra di Brando sulla sua relazione rendendo la vita di Silvia un inferno. A villa Corradi ci saranno quindi nuovi scontri, che porteranno la protagonista a diventare una pedina nelle mani di suo marito. La donna, però, riuscirà a trovare il coraggio di reagire grazie soprattutto all'amore che prova per Brando, che per merito del suo sacrificio potrà finalmente salvarsi da un destino impietoso. Tuttavia, anche per lui le cose non saranno semplici, dal momento che si ritroverà ad affrontare la malattia con le poche forze che gli restano, lontano da tutto e da tutti. In questa occasione, però, lo scultore potrà contare sul supporto di un altro paziente della clinica, Giosuè, che gli sarà di grande aiuto nell'affrontare la sua nuova sfida.

COMMENTO QUARTA PUNTATA

Determinato a lottare sempre al fianco dei suoi colleghi della cava, Brando ha scelto in un primo momento di rifiutare le costosissime cure proposte da Silvia, che nell'ultima puntata di Sacrificio d'amore ha fatto di tutto pur di salvare la vita al amato. Per mettere insieme la cifra necessaria a pagare l’operazione e la degenza nella prestigiosa clinica svizzera, la protagonista ha venduto al banco dei pegni i suoi gioielli più preziosi, un gesto che, unitamente alla gira fuori porta con Alessandro, ha attirato i sospetti di suo marito Corrado. L’uomo ha infatti cominciato a intuire che dietro a quegli atteggiamenti così ambigui potesse esserci, in realtà, il bizzarro tentativo di tenere nascosta una relazione extraconiugale, e naturalmente tutti i suoi sospetti si sono rivelati fondati quando Silvia, spinta dalla necessità di trovare i soldi per la cura di Brando, ha confessato il tradimento a suo marito. Questo gesto, se da una parte le ha dato la possibilità di salvare la vita di Brando, dall'altra non farà che allontanarla per sempre da lui, dando il via a quel sacrificio d'amore che dà il nome all'intera fiction.

