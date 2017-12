SUPERFANTAGENIO/ Su Canale Nove il film con Bud Spencer (oggi, 30 dicembre 2017)

Superfantagenio, in onda su Canale Nove il film con Bud Spencer e Luca Venantini, la commedia fantastica è stata diretta dal regista cult Bruno Corbucci nel 1986. (oggi, 30 gennaio 2017)

30 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Superfantagenio in onda su Canale Nove

Oggi, sabato 30 dicembre 2017, alle 20.30, Canale Nove propone in prima serata il film commedia fantasy dal titolo Superfantagenio. La pellicola vede protagonisti Bud Spencer e Luva Ventantini. Quest'ultimo è un attore italiano classe 1970 apparso in diverse serie televisive di successo come Romanzo Criminale, Don Matteo e La squadra. Bud Spencer è invece uno degli interpreti cinematografici italiani più famosi al mondo, diventato celebre in coppia con Terence Hill con il quale ha preso parte a pellicole di grande successo del calibro di Altrimenti ci arrabbiamo, Io sto con gli ippopotami e Lo Chiamavano Trinità. Superfantagenio è stato diretto da Bruno Corbucci, regista italiano che ha spesso collaborato assieme a Bud Spencer. Il resto del cast è poi formato da Janet Agren, Tony Adams, Diamy Spencer e Julian Voloshin.

LA TRAMA DEL FILM CON BUD SPENCER

Il protagonista della storia è il giovane Al Haddin, ragazzino di 15 anni costretto a lavorare alle dipendenze di un rigattiere di Miami senza scrupoli. Sua madre, rimasta vedova da diversi anni, è costretta ad esibirsi come vocalist in uno dei locali più malfamati della zona, di proprietà di Monty Siracusa. Un giorno Tony, l'uomo per cui Al lavora, entra in possesso di una misteriosa lampada. Seguendo le direttive del rigattiere, Al strofina la lampada al fine di lucidarla ma, con sua grande sorpresa, poco dopo dal misterioso manufatto fuoriesce un genio in grado di esaudire qualsiasi suo desiderio. Tra Al ed Eugenio (così viene ribattezzato il genio) nasce fin sa subito un rapporto complice e di amicizia sincera, tanto da spingere il ragazzino ad ospitare la creatura magica in casa sua. Poco dopo alcuni scagnozzi alle dipendenze di Monty Siracusa fanno irruzione nell'appartamento di Al. I malavitosi cercano il nonno del ragazzino, colpevole di dovere a Siracusa un'ingente quantità di denaro. Con un tocco di magia, però, i criminali vengono trasformati in scarafaggi e pestati con grande facilità. Alcuni giorni dopo, mentre Al passeggia in riva al mare con Patrizia (la ragazza di cui è innamorato) viene rapita da una gang, mentre Eugenio viene tratto in arresto. Dopo aver liberato Al ed il resto dei ragazzini rapiti, Eugenio ed il suo amico umano dovranno nuovamente vedersela con gli uomini di Monty Siracusa, mentre la polizia inizia ad indagare circa le origini del genio, dopo che un detective ha assistito ad una sua misteriosa sparizione.

