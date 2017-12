Soleil Sorgè e il like a Luca Onestini/ Scoppia la bufera sui social: la reazione di Marco Cartasegna

Soleil Sorgè lascia un like ad una foto di Luca Onestini che poi rimuove: sui social, scoppia la bufera tra i fans e la reazione di Marco Cartasegna non si fa attendere.

30 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Soleil Sorgè

Soleil Sorgè torna a far parlare di sé. E’ bastato un like da parte dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne per scatenare nuove polemiche. Soleil Sorgè continua ad essere criticata dai fans di Luca Onestini per aver lasciato l’ex tronista quando quest’ultimo era nella casa del Grande Fratello Vip 2017 iniziando una storia d’amore con Marco Cartasegna. Soleil, tuttavia, continua a seguire Luca a distanza al punto che, nelle scorse ore, ha lasciato un like sotto una foto dell’ex fidanzato. Un gesto semplice tra due persone che sono stati insieme. Il like di Soleil ha rapidamente fatto il giro del web al punto che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha poi rimosso il like. Il gesto, però, non è passato inosservato ai fans. “Luca, Soleil ti mette pure like. Nessuno può resistere al tuo fascino #way . Tutto okay bomber, sei la vita con un milione” – ha scritto qualcuno mentre qualcun altro ha ironizzato così – “Almeno stolkera bene”.

LA REAZIONE DI MARCO CARTASEGNA

Soleil Sorgè sta vivendo una bellissima storia d’amore con Marco Cartasegna. L’ex corteggiatrice e l’ex tronista, dopo aver vissuto la loro storia privatamente, da un po’ di tempo si mostrano insieme anche sui social. Dopo aver visto lo screenshot del like che Soleil Sorgè avrebbe lasciato sotto la foto di Luca Onestini. L’ex tronista ha così commentato sui social il gesto della fidanzata: “Che tristezza, fake fake fake“. L’ex tronista milanese, dunque, ironizza sull’accaduto ma non appare affatto preoccupato. Soleil, del resto, in una recente intervista, ha dichiarato di essere profondamente felice e per nulla pentita delle decisioni prese. Soleil, invece, non ha ancora commentato quanto accaduto.

