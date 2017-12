Toy Story 3 - La grande fuga/ Il film d'animazione in onda nel pomeriggio su Rai 3 (oggi, 30 dicembre 2017)

Toy Story 3 - La grande fuga, il film in onda nel pomeriggio su Rai Tre. Prodotto dalla Pixar è stato diretto da Lee Unkrich e vede Tom Hanks tra i doppiatori (oggi, 30 dicembre 2017)

30 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Toy Story 3 - La granda fuga su Rai Tre

Toy Story 3 - La grande fuga (ore 16.50) è un film di animazione uscito nel luglio 2010 prodotto dalla Disney Pixar per la regia di Lee Unkrich, il quale ha diretto altri film di animazione della stessa casa di produzione cinematografica come co-regista, tra i quali ricordiamo Monsters & Co., Alla Ricerca di Nemo e Toy Story 2 - Woody e Buzz alla riscossa. Nel 2017 ha diretto come regista il film più recente prodotto sempre da Disney Pixar intitolato Coco. Toy Story 3 - La grande fuga è il terzo episodio del racconto creato da John Lasseter, regista, produttore, sceneggiatore ed animatore cinematografico da molti definito il Walt Disney moderno. Nel cast del film ci sono tantissimi attori famosi fra i quali Michael Keaton, Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Timothy Dalton e Whoopi Goldberg; la pellicola è distribuita dalla Walt Disney Studios Motion Pictures e prodotta dalla Pixar Animation Studios che appartiene ugualmente alla Walt Disney Pictures Company.

LA TRAMA DEL FILM DELLA PIXAR

Toy Story 3 - La grande fuga è il film che ancora una volta segna il ritorno al cinema di Buzz, Woody e tutti gli altri giocattoli. In questo terzo episodio della saga il protagonista Andy, divenuto ormai diciassettenne, è in procinto di partire per il college. Ormai è cresciuto e per questo motivo sua madre insiste affinchè si disfi di tutti i suoi vecchi giocattoli, ma lui vi è ancora molto affezionato per cui sceglie di riporli in un sacco della spazzatura e custodirli in soffitta. Nel tragitto, però, per un errore di distrazione, il sacco viene gettato nella spazzatura; i giocattoli in extremis riusciranno a salvarsi da un crudele destino rifugiandosi in un'auto nella quale vi è uno scatolone con dei giochi che saranno donati all'asilo della città, il Sunnyside Care. Woody, Buzz e gli altri si ritroveranno così in questo luogo caotico, dominato da bambini selvaggi, indomabili ed indisciplinati e sarà proprio qui che tutti insieme, uniti ai giocattoli già presenti nella scuola, pianificheranno la grande fuga dall'asilo. A questa entusiasmante e rocambolesca avventura si uniranno tanti nuovi personaggi, alcuni di peluche, altri di plastica, tra i quali Lotso Grandi Abbracci, un orsetto rosa dal profumo di fragola che qui farà la parte del cattivo di turno per poi redimersi.

