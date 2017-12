UN POSTO AL SOLE / Anticipazioni 1° gennaio 2018: gli abitanti di Palazzo Palladini festeggiano il nuovo anno

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 1° gennaio: a Palazzo Palladini si festeggia l'arrivo del nuovo anno tra divertimento, amore e numerosi problemi.

30 dicembre 2017

Un posto al sole

Non c'è pausa nella programmazione di Un posto al sole che tornerà anche questa sera su Rai 3 a partire dalle ore 20:40. Sarà un appuntamento speciale, caratterizzato quasi esclusivamente dai festeggiamenti per il nuovo anno da parte degli abitanti di Palazzo Palladini. Ma per Guido non ci saranno molti motivi per cui essere felice: oltre ai pensieri relativi all'esito del processo contro Luca Grimaldi, il comandante dei vigili urbani si troverà a fare i conti con le presenze scomode di Mariella e Cerruti che non gli renderanno vita facile neppure in un giorno così importante. Insieme a loro, fortunatamente, ci saranno gli amici di sempre e in particolar modo Raffaele che riuscirà a riportare un po' di serenità nel suo vicino di casa.

Un posto al sole: si festeggia il 2018

Nella puntata di Un posto al sole di questa sera le buone e le cattive notizie si alterneranno per molti degli abitanti di Palazzo Palladini: il ritorno di Diego sarà motivo di grande felicità per Raffaele anche se il figlio potrebbe portare con sé qualche cattiva notizia. Ben più difficile sarà invece il rapporto con l'altro figlio ovvero Patrizio, che è diventato solo l'ombra di se stesso dopo la partecipazione a Chef Parade. La stessa Rossella, che fino a qualche giorno prima sembrava decisa ad offrire al suo ex fidanzato una seconda possibilità, si troverà ora a fare i conti con una persona del tutto diversa da quella di cui si è innamorata. Ci sarà ben poco di cui festeggiare in casa Poggi, dopo le nuove discussioni avute tra Angela e Franco. Quest'ultimo ha deciso di prendersi una pausa di riflessione con Luisa ma basterà il suo passo indietro per riallacciare i suoi rapporti ormai compromessi con la sua ex compagna? I più felici saranno invece Filippo e Serena, ormai alle prese con il loro nuovo lavoro che gli sta dando la serenità di cui aveva bisogno.

