UNA VITA / Oggi 30 dicembre non va in onda. Anticipazioni dal 2 al 6 gennaio 2018

Anticipazioni Una Vita dal 2 al 6 gennaio 2018: Teresa e Fabiana ritrovano Cayetana in preda ad uno stato confusionale. Mauro la porta subito in ospedale...

30 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

I telespettatori di Una Vita oggi non riceveranno la bella sorpresa della scorsa settimana. A differenza di quanto accaduto lo scorso sabato, infatti, la telenovela spagnola non andrà in onda e la stessa cosa accadrà anche per Il Segreto. Stesso destino verrà riservato ai due programmi il prossimo 1° gennaio 2018, quindi la regolare programmazione riprenderà martedì 2 gennaio e proseguirà fino a sabato 6 dello stesso mese. Saranno puntate caratterizzate da colpi di scena a non finire soprattutto per quanto riguarda le sorti di Cayetana: dopo avere colpito Suor Ascension con un crocifisso, la dark lady è riuscita a fuggire dal convento poche ore prima della sua condanna a morte. Era però in stato confusionale, dopo avere scoperto da Ursula che è Teresa la vera Sotelo Ruz. La notizia della sua fuga arriverà oggi all'attenzione del commissario Ignazio che la riporterà immediatamente a Mauro. Tutti ad Acacias 38 apprenderanno che Cayetana è scomparsa, motivo per cui Teresa e Fabiana si metteranno subito alla sua disperata ricerca.

Una Vita: Teresa ritrova Cayetana ma...

Le ricerche di Cayetana saranno grandi protagoniste delle puntate di Una Vita in programma dal 2 al 6 gennaio 2018. Teresa e Fabiana si recheranno nel cimitero in cui si trova la tomba di Carlota e sarà proprio qui che troveranno la donna, in apparente stato confusionale. Quando però si avvicineranno a lei per soccorrerla e accertarsi delle sue condizioni di salute, verranno fermate da Mauro che le aveva seguite. L'agente, accompagnato da alcune guardie, prenderà subito in custodia la dark lady ma si renderà conto di quanto lei abbia perso il controllo delle sue azioni. Per questo motivo, non la riporterà in convento o in carcere ma accompagnerà in ospedale dove verrà sedata e curata. Ma la salute mentale di Cayetana apparirà fin da subito compromessa: la donna, infatti, non sembrerà riconoscere più nessuno e continuerà a dirsi certa che German stia arrivando per portarla via.

