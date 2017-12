Umberto Tozzi, 40 anni che ti amo/ Ospiti e scaletta della serata evento all’Arena di Verona (30 dicembre)

Umberto Tozzi, 40 anni che ti amo: ospiti e scaletta della serata evento all'Arena di Verona, in onda oggi, sabato 30 dicembre, in prima serata su canale 5.

30 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Oggi, sabato 30 dicembre, alle 21.10 su canale 5, va in onda Umberto Tozzi, 40 anni che ti amo. Per la prima volta, arriva in tv il concerto evento che Umberto Tozzi ha tenuto all’Arena di Verona lo scorso 14 ottobre per celebrare i 40 anni della sua canzone più celebre. Il brano “Ti amo” è stato pubblicato nel 1976, contenuto nell’album Donna amante mia. Sin dalla prima trasmissione radiofonica, la canzone fu un vero successo e consacrò Umberto Tozzi tra i maggiori artisti della musica italiana. In Italia, il brano restò al primo posto in classifica senza interruzioni dal 23 luglio al 22 ottobre 1977, vendendo 8 milioni di copie in tutto il mondo. Per celebrare al meglio il quarantesimo anniversario di “Ti amo”, Umberto Tozzi ha inciso una nuova versione in duetto con Anastasia e contenuta nel “best of” “40 anni che TI AMO”, una raccolta dei sui più grandi successi. “Ti amo” di Umberto Tozzi è stata la colonna sonora di tantissime storie d’amore. Anche oggi che i lenti non vanno più di moda, il brano di Tozzi rappresenta un classico per dichiarare il proprio amore al partner. Il cantautore ha così celebrato l’enorme successo della sua canzone più famosa con un grande concerto che, lo scorso 14 ottobre, ha portato all’Arena di Verona non solo tantissimi fans ma anche tanti colleghi e amici di Tozzi. Dal concerto è nato anche un doppio disco live intitolato “40 anni che ti amo in Arena”, uscito lo scorso 1° dicembre con dvd. Il cantante, poi, porterà la sua musica anche in tour, sia in Italia che in Europa toccando tantissime città. I biglietti sono già disponibili su TicketOne.

OSPITI E SCALETTA DELLA SERATA EVENTO ALL’ARENA DI VERONA

Sul palco dell’Arena di Verona, durante la serata di Umberto Tozzi e i suoi “40 anni che ti amo”, saliranno tantissimi ospiti pronti ad intonare insieme al padrone di casa i suoi più grandi successi. Non mancheranno, così, Enrico Ruggeri e Gianni Morandi con cui Umberto Tozzi trionfò al Festival di Sanremo nel 1987 cantando “Si può dare di più”. Immancabile sarà Raf che ha duettato con Umberto Tozzi sulle note di “Gente di mare”, terza classificata all’«Eurovision Song Contest» nel 1987. Tra gli altri ospiti ci saranno Al Bano, Fausto Leali e Marco Masini. Ecco la scaletta della serata: Intro strumentale, “Notte rosa”, “Ti amo”, “Gli altri siamo noi”, “Si può dare di più” (con Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri), “Dimentica dimentica” (con Enrico Ruggeri, pianoforte e violino), Medley “Roma nord – Se non avessi te – Gli innamorati”, “Sound Of Silence”(acustica), “Bambolina” (acustica, con Albano), “Nel sole” (con Albano), Medley “Lei – Qualcosa qualcuno – Dimmi di no - Immensamente”, “Gente di mare” (con Raf), “Infinito” (solo Raf), “Self Control” (con Raf), “Donna amante mia” (acustica), “Io camminerò” (con Fausto Leali), “Vita” (con Fausto Leali), “Tu sei di me” (acustica), “Perdendo Anna” (acustica, con sax), “T’innamorerai” (con Marco Masini), “Caro babbo” (solo Marco Masini, pianoforte), “Io muoio di te”, “Stella stai- My Sharona – Un corpo e un’anima”, “Tu”, “Gloria”.

