Un mostro a Parigi/ Il film d'animazione francese in onda su Italia 1 in seconda serata (oggi, 30 dicembre)

Un mostro a Parigi, il film d'animazione francese andrà in onda su Italia 1 in seconda serata a partire dalle ore 22.55. Tra i doppiattori c'è Vanessa Paradis. (oggi, 30 dicembre 2017)

30 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Un mostro a Parigi su Italia 1

Un mostro a Parigi è il film animato che andrà in onda sabato 30 dicembre, alle 22.55 su Italia 1. La pellicola animata è stata ideata e diretta nel 2011 da Bibo Bergeron, regista francese specializzato nelle direzione di film d'animazione. Tra i suoi successi più celebri citiamo Shark Tale e La strada per Eldorado. Nell'edizione originale le voci dei personaggi principali della storia sono state doppiate da Matthieu Chedid, Vanessa Paradis, Gad Elmaleh, François Cluzet e Ludivine Sagnier. Quest'ultimaè un'attrice francese nota per essere apparsa in film come Nemico pubblico N. 1 - L'ora della fuga, L'innocenza del peccato, Gocce d'acqua su pietre roventi e 8 donne e un mistero. Nel 2017 a preso parte al cast di The young Pope, serie tv prodotta e trasmessa da Sky Atlantic.

LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE FRANCESE

Emile, vispo e scanzonato proiezionista parigino, è follemente innamorato di Maud anche se la sua timidezza gli impedisce di esternare a pieno i suoi sentimenti. Emile ha due amici fidati, Raoul un auto trasportatore ed ingegnoso inventore e Lucille, abile e talentuosa cantante. Una notte, Emile accompagna il suo amico Raoul impegnato ad effettuare una consegna presso la villa di un importante professore universitario. Approfittando dell'assenza del luminare, Raoul decide di intrufolarsi nel laboratorio del professore provocando una serie di pasticci che culminano con una fragorosa esplosione. Emile, poco dopo, intravede una strana creatura gigantesca ma si convince di aver preso un abbaglio. I due, così, tornano di corsa a casa cercando di lasciarsi alle spalle quanto accaduto. L'indomani però Parigi viene messa a ferro e fuoco da una terribile creatura mostruosa ed Emile e Raoul comprendono la gravità delle loro azioni. Trascorsi alcuni giorni dall'accaduto, Lucille scopre che il mostro altro non è che una pulce geneticamente modificata dotata di straordinarie doti canore. Nel frattempo Emile Raoul vengono arrestati dal prefetto cittadino.

