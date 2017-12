Uomini e Donne/ Anticipazioni, Paolo elimina Giorgia: lo strano gesto social (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico anticipazioni e news: Paolo Crivellin non schioda e non sceglie ma elimina Giorgia; l'ex corteggiatrice sconvolge per un gesto social.

30 dicembre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono classico

Nel corso del passato giovedì pomeriggio, presso gli Studi Elios di Roma c’è stato notevole fermento. Ed infatti, è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne che vedremo in onda a partire da gennaio 2018. Finalmente è arrivato un nuovo tronista che, probabilmente, dovrebbe risollevare le sorti un poco stantie del programma di Maria De Filippi che, senza un motivo preciso, proprio questo nuovo anno non ha coinvolto il pubblico come invece si aspettavano tutti. I nuovi tronisti infatti, non hanno creato nelle dinamiche molto interessanti e quindi, ci sono stati cambi di guardia molto veloci e repentini. Anche con l’ingresso di Sara, Nilufar e Niccolò, le sorti non sono comunque cambiate mentre Paolo Crivellin, che ha esordito durante la prima parte del trono, non ha nessuna intenzione di schiodare. Ed infatti, dopo la presentazione di Mariano Catanzaro nel ruolo di nuovo tronista, si pensava che il torinese fosse finalmente vicino alla sua scelta ed invece, non è accaduto questo.

Uomini e Donne, dopo l’eliminazione arriva uno ‘scossone’ social

Paolo Crivellin non ha scelto. Il tronista di Uomini e Donne, ha comunque eliminato Giorgia Caldarulo, restringendo la sua decisione finale solo a Marianna e Angela. Peccato però che, le ragazze decisamente deluse, hanno preferito lasciare lo studio. Con molta probabilità, nel corso della prossima registrazione, si capirà quale sarà stata la conclusione del percorso di Paolo. Ed intanto, dopo l’eliminazione Giorgia ha iniziato a seguire Nicolò Raniolo su Instagram: per quale motivo? L’ex corteggiatore, come ben sapete, ha rifilato un sonoro “no” a Sabrina Ghio che, portando avanti un percorso assolutamente coerente, ha voluto sceglierlo lo stesso. A quanto pare, secondo le indiscrezioni della rete, Giorgia non si è dimostrata nemmeno troppo dispiaciuta dopo la sua eliminazione: era davvero interessata a Crivellin oppure il suo intento era ben altro? Il suo sospettoso gesto social infatti, è arrivato proprio pochi attimi dopo la fine della registrazione. Ecco perché, gli estimatori del programma pensano che l’ex corteggiatrice possa avere un interesse particolare per il bel Nicolò.

