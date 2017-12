AL BANO E ROMINA POWER / A marzo l’ultimo tour insieme (L’anno che verrà)

Al Bano e Romina Power protagonisti nei festeggiamenti di San Silvestro su Rai 1 a Maratea. Per la coppia a marzo ci sarà l’ultimo tour a conclusione di una impareggiabile carriera.

31 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Al Bano e Romina Power

L'ANNUNCIATO RITIRO NEL 2018

L’esibizione in coppia di Al Bano e Romina Power è uno dei pezzi forte della scaletta del programma L’anno che verrà, proposto in diretta su Rai 1 dalla splendida Maratea per salutare l’anno 2017. Infatti, questa potrebbe essere una delle ultime performance televisive dei due artisti a chiusura di una carriera strepitosa, piena di successi personali e professionali. A confermarlo è stato lo stesso Al Bano durante l’ospitata a Verissimo dove ha ribadito l’intenzione di ritirarsi dalle scene in ragione dei tanti ‘acciacchi’ palesati dal suo fisico nell’ultimo periodo: “Sì è una promessa, tra un anno mi ritiro. Da solista sarò in Australia a febbraio e con Romina faremo un tour nel mese di marzo. Poi stop. Mi costa fatica e tristezza uscire dal mio io musicale, ma i segnali sono arrivati e li devo cogliere. Ho avuto un infarto, un embolo, un tumore e altri problemini, devo ascoltare il mio corpo. Sistemerò le mie cose e poi mi curerò più dell’uomo che dell’artista che ho curato incessantemente da quando è nato. C’è sempre stato lavoro, chi era con me si lamentava per i ritmi ma io ripetevo che dovevamo ringraziare Dio. In famiglia hanno presa bene la mia decisione, solo mamma si è preoccupata, temeva che stessi male”.

AL BANO E ROMINA POWER: UN AMORE NATO SUL SET DI ‘NEL SOLE’

Nella stessa puntata di Verissimo, Al Bano ha voluto raccontare come sia nato l’amore tra lui e Romina Power confessando una certa contrarietà della propria famiglia verso quel matrimonio. Questi alcuni dei passaggi più significativi dell’intervista rilasciata da Al Bano nel salotto della Toffanin: “I miei genitori non sapevano nemmeno cosa fosse Hollywood, Los Angeles diventava Rosangela, storpiavano i nomi senza volere. Mia madre disse: 'Perché sposi la figlia di un attore?' Ce n’è voluto per farla accettare. La nostra storia è nata sul set del film Nel sole. Lei non sapeva chi fossi io e viceversa. All'inizio non mi piaceva, troppo americana, poi vedevo che spariva sempre e lo facevo anch'io perché sono di una timidezza proverbiale. Quando stava da sola, faceva la maglia, scriveva, ma fare la maglia era una cosa tipica del Sud a quei tempi. Gli ultimi tre giorni del film sembravo diventato trasparente per lei, poi ci siamo persi di vista. Mi ha richiamato dopo un anno, mi voleva incontrare e tutto è andato come doveva andare, una vita intensa”.

