ALADDIN/ Su Rai 2 il film con Massimiliano Alto e Vincent Thoma (oggi, 31 dicembre 2017)

Aladdin, il film d'animazione in onda su Rai 2 oggi, domenica 31 dicembre 2017. Nel cast: Massimiliano Alto e Vincent Thoma, alla regia Ron Clements e John Musker. Il dettaglio.

31 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film d'animazione nel primo pomeriggio di Rai 2

RON CLEMENTES ALLA REGIA

Aladdin, il film in onda su Rai 2 oggi, domenica 31 dicembre 2017 alle ore 13,35. Una pellicola d'animazione che è stata affidata alla direzione di Ron Clements e John Musker. Il film, ha tratto spunto da alcune novelle contenute nella raccolta di Le mille e una notte. Aladdin fu uno dei primissimi cartoni animati della storia per la cui realizzazione venne impiegato un computer, che si occupò della colorazione dei personaggi. Gran parte delle musiche vennero arrangiate e composte da Alan Menken, uno dei compositori cinematografici più apprezzati e premiati di Hollywood che, nel corso della sua carriera, ha collezionato ben otto Premi Oscar. Nella versione italiana i personaggi principali vennero doppiati da Massimiliano Alto, Vincent Thoma, Gigi Proietti, Manuela Cenciarelli, Simona Peron e Massimo Corvo. a vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

ALADDIN, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Jafar, consulente personale del sultano di Agrabah, desidera entrare in possesso della preziosa lampada del genio ma, solo una persona dal cuore puro potrà entrare nella grotta che conserva il manufatto. Intanto, Jasmine (la figlia del sultano) si innamora di Aladdin, un giovane ed affascinante ladruncolo che poco dopo viene fatto arrestare da suo Jafar. Aladdin è infatti l'unico in grado di avvicinarsi alla lampada del genio. Con la promessa di concedergli la mano di Jasmine, Jafar convince Aladdin a seguirlo presso la grotta in cui si nasconde la lampada, ma qualcosa va stordo ed il giovane e la sua fida scimmietta, Abu, rimangono intrappolati nella grotta. Raggiunta la sala che conserva il prezioso manufatto, dopo averlo strofinato, Aladdin assiste alla straordinaria materializzazione del genio della lampada, un essere magico in grado di realizzare tre differenti desideri. Nella speranza di conquistare il cuore della bella Jasmine, Aladdin esprime il suo primo desiderio tramutandosi in un bellissimo principe. Il suo piano va a buon fine e, dopo un romantico giro sul tappeto voltante, i due si scambiano un tenero bacio. Nel frattempo Jafar sta tentando di ipnotizzare il sultano per indurlo a concedergli la mano di Jasmin e diventare il nuovo sultano di Agrabah. Dopo aver notato la presenza di Aladdin, mascherato da principe Alì Ababuà, il perfido gran visir, ordinerà alle guardie del sultano di ucciderlo. Riuscirà Aladdin a salvarsi ed a liberare il regno di Agrabah dal perfido Jafar?

