ALESSIA MACARI/ Video: ecco chi è la bella italo-irlandese (L'anno che verrà)

Video, Alessia Macari è una delle showgirls e cantanti rivelazione della televisione italiana. Scopriamo chi è tra vita privata e gossip.

31 dicembre 2017 Francesco Agostini

Alessia Macari (web)

Il programma televisivo L'anno che verrà accompagnerà gli italiani durante la notte più festosa dell'anno, quel San Silvestro che chiuderà il 2017 e si lancerà a braccia aperte verso il nuovo anno, il 2018. Per festeggiare questa bella occasione, la Rai - radio televisione italiana, ha deciso di scegliere come scenario la meraviglios Maratea, definita la Perla del Tirreno per la sua bellezza e i suoi paesaggi frastagiati e selvaggi. A rendere lo scenario ancora più suggestivo ci sarà anche la famosissima statua del Cristo Redentore che troneggia illuminata sul monte San Biagio. Alessia Macari, famosa per aver vinto la prima edizione del Grande Fratello Vip, farà la sua comparsata all'interno de L'anno che verrà assieme a tanti altri ospiti d'eccezione. La giovane 24 enne, famosissima su Instagram per le sue curve mozzafiato, è reduce dal programma televisivo Tale e Quale Show, dove ha fatto vedere anche le sue grandi qualità di cantante e imitatrice. Insomma, Alessia Macari non è solo un corpo da copetina di Playboy ma è anche una ragazza di talento che vuole emergere all'interno del variegato mondo dello spettacolo.

ALESSIA MACARI: MATRIMONIO IN VISTA

Il pubblico maschile dovrà mettersi l'anima in pace: la bellissima Alessia Macari è blindata da un punto di vista sentimentale. La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello vip è legata sentimentalmente al suo Oliver e qualche mese fa ha dato l'annuncio del suo fidanzamento ufficiale. Con tanto di anello, il che significa, all'atto pratico, che il matrimonio per la bella Alessia Macari è imminente. L'annuncio, nemmeno a farlo apposta, è stato dato, come avviene ai giorni d'oggi, sui social network. La bella cantante, modella e showgirl ha infatti postato una foto abbacciata al calciatore del Crotone Oliver Kragl seduti a un tavolo pieno di petali di rosa: una foto estremamente romantica e che, cosa scontatissima, ha avuto un grande successo sul web. La Macari, che ha interpretato la Ciociara all'interno del programma televisivo targato Mediaset, ha scritto in modo molto semplice: "Me l'ha chiesto e ho detto di sì! Ti amo!". Una frase evocativa che accompagna l'anello di fidanzamento al dito e una grande delusione per tutti gli spasimanti della Macari. Fatevene una ragione, la bella Alessia è presa.

