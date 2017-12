ALEXIA/ "Quell'altra", un nuovo album per dare il benvenuto al 2018 (Capodanno in Musica)

Alexia: "Quell'altra", un nuovo album per dare il benvenuto al 2018. La cantante ligure sarà protagonista sul palco di Capodanno in Musica su Canale 5 la notte del 31 dicembre

31 dicembre 2017 Fabio Belli

Alexia a "Capodanno in Musica"

Al secolo è Alessia Aquilani, ma tutti la conoscono come Alexia. Reginetta della dance anni 90, ha saputo costruirsi una carriera nel mondo della musica che l’ha portata a conquistare, oltre a un Festival di Sanremo, anche 8 dischi d’oro, 2 di platino e vendere 5 milioni di dischi in tutto il mondo. Alexia sarà tra i protagonisti dello speciale di Capodanno di Mediaset, ormai consuetudine con un “concertone” che accompagnerà gli italiani nel conto alla rovescia verso il 2018 su Canale 5. Ma oltre a “Capodanno in Musica”, questo il nome dell’evento, ci sarà anche un nuovo album da promuovere per Alexia, che in questo mese di dicembre ha lanciato il suo nuovo disco, “Quell’altra”. “Sicuramente c’è l’intenzione di mettere il pubblico a conoscenza di una nuova me, senza rinnegare il passato, ma tra il mio vissuto più popolare e nella memoria del pubblico e oggi è trascorso molto tempo e io nel frattempo ho fatto la mamma quasi a tempo pieno.” ha spiegato la cantante ligure in un’intervista a “L’Adige”.

ALEXIA, IL "DODICESIMO PIU' UNO"

“Quell’altra” sarà il tredicesimo disco di inediti di Alexia: “Credo sia il mio disco più pop come sound: quello che mi interessava è che arrivassero il messaggio ed i contenuti, il pacchetto l'ho lasciato fare agli addetti ai lavori. Ho chiesto solo di mettere in luce la mia interpretazione perché non volevo che i suoni schiacciassero la mia voce. In realtà lo considero il “dodicesimo più uno”, non solo per scaramanzia ma perché è una ripartenza. Alcuni album non riesco a ricordarli perché non rappresentano un periodo felice della mia vita e alcuni sono passati inosservati purtroppo perché, se non hai spalle forti, non sei supportata. Si riparte con grande difficoltà perché sono momenti difficili per la musica, facendo tesoro di quello che sono stata e di quello che ho lasciato nel cuore delle persone. Alcuni nemmeno mi conoscono perciò con loro è un cominciare da zero ma sono pronta, perché sono una testarda.” E a Capodanno, la nuova Alexia potrà davvero ricominciare da zero.

© Riproduzione Riservata.