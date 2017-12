ALL'INSEGUIMENTO DELLA PIETRA VERDE/ Su Rai 3 il film con Michael Douglas (oggi, 31 dicembre 2017)

All'inseguimento della pietra verde, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 31 dicembre 2017. Nel cast: Michael Douglas e Kathleen Turner, alla regia Robert Zemeckis.

31 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film d'avventura in prima serata su Rai 3

MICHAEL DOUGLAS NEL CAST

All'inseguimento della pietra verde, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 31 dicembre 2017 alle ore 21,00. Una pellicola d'avventura del 1984 che è stata diretta da Robert Zemeckis mentre i protagonisti sono raffigurati da Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny DeVito, Zack Norman, Alfonso Arau e Manuel Ojeda. Si tratta del primo grande successo conseguito da Robert Zemeckis che due anni più tardi ha invece curato la regia di uno dei più grandi film della storia cinema internazionale, ovvero Ritorno al futuro. Il film All'inseguimento della pietra verde, unisce i due generi narrativi della commedia e dell'avventura in modo magistrale, creando un connubio perfetto che intrattiene e diverso lo spettatore dall'inizio alla fine della storia. L'anno successivo è stato realizzato un sequel del film, dal titolo Il gioiello del Nilo, con la direzione di Lewis Teague. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ALL'INSEGUIMENTO DELLA PIETRA VERDE, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

Joan è una giovane e promettente scrittrice di storie e romanzi sentimentali alla costante ricerca (infruttuosa) dell'uomo della sua vita. La monotonia della sua esistenza viene improvvisamente incorrotta dall'arrivo di una strana lettera contenente una mappa, recapitatale dalla Colombia. Poco dopo aver ricevuto un'allarmante telefonata da sua sorella Elaine, rapita da alcuni trafficanti di tesori, l'abitazione dell'incredula Joan, viene distrutta da ignoti individui. L'unico modo per salvare sua sorella è recarsi in Colombia per consegnare la mappa ai rapitori di Elaine. Dopo essersi ritrovata nel bel mezzo della giungla in balia di un pericoloso criminale colombiano, Joan viene salvata da Jack Colton, un giovane archeologo statunitense. L'uomo decide di aiutarla a raggiungere la città di Cartagena (dove si trova Elaine) dando vita ad una rocambolesca avventura che porterà i due protagonisti a seguire le tracce della mappa del tesoro di cui Joan è entrata in possesso. Dopo mille peripezie, i due riescono a trovare il tesoro, costituito da un prezioso smeraldo. Prima di cantar vittoria, dovranno però fare i conti con Zolo, un pericoloso agente segreto colombiano e Raul, scagnozzo di Ira, che faranno di tutto per intralciare il loro cammino.

© Riproduzione Riservata.