ANNA TATANGELO E GIGI D'ALESSIO/ Video, ritorno di fiamma, i due in vacanza insieme! (Capodanno in Musica)

Video, Anna Tatangelo sta passando le vacanze natalizie con Gigi D'Alessio con cui è da poco tornata insieme. L'unione durerà ancora oppure no?

31 dicembre 2017 Francesco Agostini

Anna Tatangelo (web)

Anna Tatangelo arricchirà con la sua presenza il palcoscenico di Canale 5 all'interno del programma televisivo Capodanno in musica. La cantante passerà la notte di San Silvestro assieme al pubblico e probabilmente questa sarà una buona occasione per potersi riprendere da un punto di vista emotivo visto il periodo turbolento. Al centro delle polemiche, ovviamente, cìè sempre la sua tormentata storia d'amore con il cantante napoletano Gigi D'Alessio. Ma cerchiamo di approfondire la loro vicenda, visto che negli ultimi mesi è stata piuttosto altalenante e, soprattutto, traballante. In estate i due sembravano essere in una crisi profonda, a tal punto che la rottura pareva essersi consumata senza tante parole. Una rottura che aveva fatto parlare parecchio i giornali,visto che da molti anni i due vivono assieme. Ma a sentire Gigi D'Alessio, che ha parlato sul sito internet Tgcom24, la rottura pare non esserci mai stata: "I giornali scrivono solo stupidaggini, non bisogna starli a sentire. In questo periodo di tempo le hanno attribuito almeo dieci storie diverse, è un'indecenza. Anna è una ragazza seria e noi non ci siamo mai lasciati."

ANNA TATANGELO E GIGI D'ALESSIO DI NUOVO INSIEME? LE DICHIARAZIONI SMENTITE

Le ultime notizie di gossip danno i due in vacanza insieme per questo periodo natalizio, il che sigifica che la coppia, dopo il periodo nero, si è finalmente ricomposta. Se da una parte abbiamo Gigi D'Alessio che continua a insistere sulla loro 'non rottura', dall'altra ci sono alcune dichiarazioni rilasciate dalla stessa Anna Tatangelo non più di qualche tempo fa. Dichiarazioni postate sui social network e che sembrerebbero contraddire le parole del cantante napoletano. In un post diventato famoso, la Tatangelo aveva infatti detto: "Volete sapere qual è il mio uomo? E' Andrea e basta, nessun altro", riferendosi al figlio. Dichiarazioni del genere stonerebbero un po' col contesto idilliaco prospettato da Gigi D'Alessio secondo cui la rottura non ci sarebbe mai stata fra i due. Perché fare un'affermazione come questa?

E' innegabile che qualcosa all'interno della coppia si era rotto (è legittimo parlare al passato?) e che adesso, a fatica, si stia tentando di ricomporre in queste vacanze natalizie. Il tempo potrà dirci sele cose torneranno come prima oppure no: per il momento non è dato saperlo.

© Riproduzione Riservata.