ANNALISA/ "Sanremo è sempre una figata e sarà bello esserci" (Wind Capodanno in Musica)

Annalisa: dal successo come conduttrice a Sanremo. Sarà sul palco di Capodanno in Musica la sera del 31 dicembre su canale 5 la cantante ligure dopo il successo di "Tutta colpa di Darwin"

31 dicembre 2017 Fabio Belli

Annalisa Scarrone a Capodanno in Musica su Canale 5

Un 2018 che si prospetta magico per Annalisa Scarrone: un disco, una nuova carriera da conduttrice tv, una nuova avventura a Sanremo appena annunciata e ora anche la partecipazione all’evento “Capodanno in Musica” su Canale 5, per aspettare l’arrivo del 2018 con altri grandi artisti. Parlando con il portale Velvet, Annalisa ha svelato alcuni particolari sul suo nuovo attesissimo disco, sul quale finora non è trapelato molto: “Il disco arriverà all’inizio dell’anno prossimo e la strada sarà quella tracciata dal singolo Direzione la vita, che è molto rappresentativo del sound del nuovo album. Chiaramente le canzoni non saranno tutte uguali, eh!” Ci sarà anche “Il mondo prima di te”, il brano che Annalisa presenterà a Sanremo 2018: “Sanremo è sempre una figata e quest’anno, con un artista come Baglioni nel ruolo di direttore artistico, sarà ancora più figo. Sarà davvero bello esserci, perché sono curiosa di vedere cosa fa un artista come lui in quella veste.”

L'ESPERIENZA DI "TUTTA COLPA DI DARWIN"

I suoi fans lo sanno già, ma non tutti sono ancora a conoscenza del fatto che, oltre ad essere una delle stelle del pop italiano, Annalisa Scarrone è anche laureata in fisica, e grazie a queste sue conoscenze ha avuto grande successo col programma divulgativo “Tutta colpa di Darwin”: ““Io sono una cantante, ma sono anche laureata in fisica; per questo, hanno pensato che potessi essere l’anello di congiunzione giusto tra il mondo scientifico e quello pop. E, del resto, è proprio così che io sto vivendo tutto questo. Per me la scienza è una passione e l’ho sempre coltivata come tale. L’unica cosa che mi pone in una posizione di leggero vantaggio è che, nel momento in cui un addetto ai lavori mi spiega qualcosa di complicato, magari riesco a capirlo con più facilità e, quindi, cerco di farlo spiegare o spiegarlo io stessa a chi ci ascolta. Quando ho visto i dati Auditel sono stata contentissima, perché hanno premiato l’impegno che ci ha messo tutta la squadra”

© Riproduzione Riservata.