Al Bano e Loredana Lecciso si lasciano?/ Romina Power e le voci sul Natale da “separati”: i fan si dividono

Al Bano e Loredana Lecciso in crisi? Le voci sul Natale da “separati”: i fan si scatenano sui social. Le ultime notizie sulla coppia, rumors e gossip con Romina Power sullo sfondo...

31 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Al Bano e Loredana Lecciso in crisi?

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sono in crisi? L'indiscrezione non è stata lanciata dalla pagine gossip di qualche settimanale, ma dai fan della coppia Al Bano-Romina Power. Da loro è partito l'interrogativo sullo stato di salute dell'unione tra il cantante e Loredana Lecciso dopo le dichiarazioni delle ultime settimane da parte di Romina Power e dell'ex marito. La cantante aveva tenuto a precisare che il sentimento che la lega ad Al Bano non è mai finito, ma questa circostanza è stata smentita invece dall'ex che a Verissimo aveva invece ribadito che il suo presente è rappresentato da Loredana e la sua famiglia. I fan della coppia Al Bano-Romina hanno passato al setaccio altre dichiarazioni, concentrandoci su quelle relative alle festività natalizie. Al Bano proprio a Verissimo aveva spiegato di voler trascorrere le feste in compagnia della sua famiglia in Puglia. Come è andata davvero?

AL BANO E LOREDANA LECCISO SI SEPARANO? IL SOSPETTO DEI FAN

Di fatto i figli di Al Bano Carrisi e Romina Power - Yari, Cristel e Romina Jr - hanno trascorso il Natale con la madre in montagna. Loredana Lecciso invece sui social ha pubblicato la foto di un Natale in solitaria a Pavia in compagnia di un'amica. Da questa foto è scattato l'interrogativo dei fan: Al Bano è rimasto davvero in Puglia? Come ha trascorso le vacanze? Queste domande hanno aperto la strada ai rumors del gossip che vorrebbero un Natale da “separati” per Loredana Lecciso e Al Bano Carriso, a cui si sono aggiunti i primi segnali di una possibile crisi all'interno della coppia. Per il momento siamo nei meandri delle supposizioni, anche perché va detto che lo stesso cantante negli ultimi tempi aveva più volte ripetuto che nel suo futuro c'è solo Loredana Lecciso. Mentre resta il giallo sul Natale, i fan possono assistere al ritorno insieme di Al Bano e Romina Power, ma sul palco: insieme canteranno al Concerto di Capodanno a Maratea.

© Riproduzione Riservata.