BELEN RODRIGUEZ/ La foto sexy fa impazzire Andrea Iannone: lei si mostra gelosa sui social

31 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Belen Rodriguez è sempre più innamorata e felice con Andrea Iannone. Nonostante il mondo del gossip li consideri perennemente in crisi, la verità è che la showgirl argentina e il pilota, insieme da più di un anno, sono sempre più uniti anche grazie alla decisione di vivere il loro amore lontano dalle luci dei riflettori. Belen e Iannone pubblicano poche foto di coppia sui social, ma nelle ultime ore, sono stati i protagonisti di un siparietto divertente su Instagram. Entrambi, infatti, hanno pubblicato delle foto decisamente sexy scatenando la reazione dell’altro. Se lo scatto sensuale di Belen ha fatto correre a casa il pilota, quello di Andrea Iannone e il commento di una fan ha scatenato la gelosia della showgirl argentina che non è riuscita a trattenersi rispondendo all’ammiratrice del fidanzato. Per la prima volta, dunque, Belen ha tirato fuori un lato del suo carattere che non tutti conoscono. Con un solo commento, tuttavia, la showgirl ha cancellato tutti i rumors sulla sua vita di coppia.

IL SIPARIETTO SUI SOCIAL DI BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE

La prima a pubblicare una foto decisamente sexy in cui ha tra le mani una sigaretta con il decolletè in bella vista è stata Belen. Oltre ad aver portato a casa più di 270mila like, Belen ha scatenato l’entusiasmo del fidanzato Andrea Iannone. “Cosa c’è?” – è la didascalia della foto di Belen a cui Andrea Iannone ha risposto così – “Ok, arrivo”. Il pilota, poi, ha replicato alla fidanzata pubblicando una foto in cui mostra i pettorali mentre sale in sella ad una foto. Belen, oltre ad aver pubblicato la stessa foto sulle sue storie di Instagram, ha risposto al commento di una fan. “Ma cosa sei?” – ha scritto la ragazza aggiungendo l’emotion di una fiamma. Il commento non è passato inosservata alla Rodriguez che ha subito marchiato il terreno scrivendo: “Allora!!!”, quasi a voler dire all’ammiratrice del suo fidanzato di tenere giù le mani.

