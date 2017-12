BENJI & FEDE/ "Buona fortuna" al papà scomparso (Capodanno in Musica)

Benji & Fede: "Buona fortuna" al papà scomparso. Il duo sarà protagonista sul palco di Capodanno in Musica su Canale 5 la notte del 31 dicembre, con un nuovo album in vista

31 dicembre 2017 Fabio Belli

Benji & Fede a Capodanno in Musica su Canale 5

Il loro terzo album è in uscita ed il loro nuovo singolo “Buona Fortuna” sembra già pronto a spopolare. Benji e Fede sono tra i fenomeni pop italiani del momento, e saranno presenti sul palco di “Capodanno in Musica” su Canale 5, per dare il benvenuto all’anno nuovo. Il nuovo singolo è stato scritto nel testo da Fede, che l’ha dedicato al padre scomparso poco meno di un anno fa: “Il tema del brano può essere interpretato in vari modi. Non sono entrato nei dettagli, ho preferito utilizzare termini che per altre persone potessero evocare altro. A me quelle parole fanno venire in mente quello che ho vissuto. Nasce da un momento di sofferenza ma è anche un modo per ricordare. Avevo provato in passato a scrivere qualcosa di simile, ma venivano cose pesanti. Ho fatto ascoltare la canzone a mia madre: le ho messo le cuffie e gliel’ho fatta ascoltare. Non era preparata. Non ha capito subito, anche se ha notato che c’era quella frase che papà utilizzava spesso”

BENJI & FEDE, I PARTICOLARI SUL NUOVO ALBUM

Il duo è comunque pronto a dare alle stampe un album che presenterà diversi elementi di novità, come confermato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Torniamo dopo più di un anno, questi sono i nuovi Benji & Fede, ma è un nuovo che ci rappresenta. Abbiamo 23 anni e cresciamo assieme al nostro pubblico. Ascoltiamo parecchio rap, ci carica. È un genere completamente diverso da quello che facciamo noi, ma riesce a mandarci in universi paralleli. L’album è stato prodotto con la dovuta calma. Non vogliamo featuring forzati, niente marchette o cose combinate. Ci saranno ancora i produttori finlandesi con cui abbiamo collaborato in “0+” e anche dei produttori italiani. Abbiamo avuto la fortuna di poter dedicare qualche mese in più di quanto previsto. E se abbiamo scartato molti brani non è stata una sofferenza: quando butti una cosa che ti piace perché ne hai altre che ti piacciono di più è un buon segno.” E dopo il successo estivo con il featuring con Annalisa, potrebbero esserci altri grandi ospiti nel disco e chissà, magari anche sul palco di “Capodanno in Musica”.

