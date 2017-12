CHIARA GALIAZZO/ La fase esplorativa per l’elaborazione di un nuovo album (Capodanno in Musica)

Al timone dello show di fine anno per le reti Mediaset, Capodanno in Musica ci sarà Federica Panicucci. Con lei un cast di eccezionali ospiti come la cantante lombarda Chiara Galiazzo.

31 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Chiara Galiazzo

NON SOLO TALENTO MA ANCHE GRANDE FORZA

Su un importante palcoscenico come quello dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno in provincia di Bologna andrà in onda lo spettacolo di fine anno Capodanno in Musica. L’evento è trasmesso su Canale 5, è in diretta su Radio 105 e Radio 101 e vede la conduttrice della serata Federica Panicucci accompagnare quanti si sintonizzeranno con lei verso il nuovo anno. Una lunga lista di ospiti, tra cui la cantante lombarda Chiara Galiazzo. Una ragazza nata in provincia di Padova che dopo essersi laureata in Economia a Milano, ha deciso che la sua grande passione fosse il canto. Così dopo aver frequentato una scuola di musica, inizia a fare i primi provini che via via le apriranno sempre più strade con l’approdo conclusivo a X Factor dove riesce ad ottenere la vittoria. Un clamore ed un successo inaspettato tant’è che improvvisamente si trova catapultata in qualcosa di molto più grande di lei che inizia a metterla emotivamente alla prova e la sentire inadeguata. Questo la porta a prendersi una pausa soprattutto per capire la direzione che avrebbe voluto prendere sia come donna che come cantante ritornando quindi nel 2017 con la pubblicazione di un nuovo album e poi con la partecipazione alla 67esima edizione del Festival di Sanremo.

UNA NUOVA CHIARA GALIAZZO

Un 2017 in cui è rinata come una nuova Chiara e anche se ha continuato a mostrare la sua naturalezza che da sempre era piaciuta ai suoi fan, è apparsa più forte e sicura di sé. Ha dato vita quindi ad una serie di successi come l’album ‘Nessun posto è casa mia’. Da questo disco, prodotto dal Maestro Mauro Paganila, Galiazzo ha estratto numerosi singoli ed inoltre è stata impegnata in un Instore Tour in cui ha formato numerose copie del suo album. Attualmente invece si sta occupando di nuovi ed importanti progetti e ammette di essere in quella classica fase esplorativa per la costruzione e l’elaborazione di un nuovo album. Ancora una volta la cantante lombarda ha deciso di non venir meno ai suoi compromessi e all’equilibrio raggiunto con molta fatica e tanta analisi ma che per fortuna l’hanno portata a diventare la donna che ora è. Inoltre in questo anno è arrivata anche la svolta dal punto di vista sentimentale con Chiara che ammette di aver finalmente trovato l’amore: “Quando ho iniziato a stare meglio con me stessa, tutto è cambiato anche da quel punto di vista. Ho un fidanzato, un mio ex compagno di università alla Bocconi con cui avevo avuto un breve flirt e che ho rincontrato. Fosse successo un anno prima non gli sarei mai piaciuta».

© Riproduzione Riservata.