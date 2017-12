CRISTIANO MALGIOGLIO/ Il GF Vip 2 lo rilancia, avrà una parte in Narcos 4 di Netflix? (L’anno che verrà)

Cristiano Malgioglio con il video del brano Mi sono innamorato di tuo marito, si è fatto notare al di fuori dei confini italiani. Proposta una parte nella serie Narcos.

31 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Cristiano Malgioglio

CRISTIANO MALGIOGLIO: PROVINO A LOS ANGELES

Il ciclone Cristiano Malgioglio approda anche su Rai 1. L’ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip nonché paroliere e cantante italiano, questa sera prenderà parte al programma L’anno che verrà, presentato dalla splendida Maratea da Amadeus. Una ottima occasione per ascoltare dal vivo il buon Malgioglio che sta letteralmente spopolando con il brano Mi sono innamorato di tuo marito, il cui video su Youtube è stata visto oltre 10 milioni di volte. Un successo straordinario la cui onda lunga sembra essere arrivata anche Oltreoceano. Infatti, sembra che il video abbia positivamente convinto il regista della celebre serie televisiva americana Narcos, il quale starebbe pensando di assegnare una parte a Malgioglio per la quarta stagione. A questo punto per quello che viene considerato come il vero vincitore del GF Vip, si profila a breve un viaggio negli Stati Uniti, a Los Angeles, per sostenere un provino.

I FESTEGGIAMENTI PER I 10 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI

Come detto, Cristiano Malgioglio è indubbiamente uno degli artisti italiani del momento. Un momento davvero magico per il paroliere e cantante italiano che in questo 2017 ha ottenuto un grande successo con il brano Mi sono innamorato di tuo marito. A tal proposito, per festeggiare il raggiungimento dell’importante soglia di 10 milioni di visualizzazioni del relativo videoclip su Youtube, Malgioglio ha voluto pubblicare sui social un post di ringraziamento con tanto di breve video che lo ritrae mentre sorseggia un aperitivo. Nel post si legge: “Il mio pomeriggio davanti a un bicchiere ancora pieno per festeggiare i DIECI MILIONI di visualizzazioni del mio brano 'Mi sono innamorato di tuo marito'. Grazie. Adoro la pioggia di dicembre che mi da una leggera malinconia. E una serata magnifica auguro a voi amici di Instagram”. Clicca qui per vedere il post e la foto di un Malgioglio sempre più protagonista del mondo dello spettacolo italiano.

