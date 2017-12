Capodanno 2018, countdown video/ Buon anno, le gaffe del conto alla rovescia

Capodanno 2018: il conto alla rovescia per l'arrivo dell'anno nuovo si sta avvicinando. Ripercorriamo tutte le gaffe recenti riguardanti il countdown della notte di Capodanno.

31 dicembre 2017 Fabio Morasca

L'anno che verrà, bestemmia in onda (Web)

Il 2017 sta volgendo al termine e, a breve, partirà il conto alla rovescia per quanto riguarda l'arrivo dell'anno nuovo. Per festeggiare il 2018, Rai 1 si affiderà al consueto evento televisivo che andrà in onda in prima serata intitolato L'anno che verrà; Canale 5, invece, si affiderà al Capodanno in Musica condotto da Federica Panicucci. Con quest'articolo, però, vogliamo concentrarci soprattutto sulle gaffe riguardanti il countdown della notte di San Silvestro. La gaffe più memorabile, sicuramente, ancora viva nella memoria dei telespettatori, riguarda la bestemmia spedita tramite un sms da un burlone che fu inavvertitamente mandata in onda in sovraimpressione. Il frame con la bestemmia perfettamente visibile, successivamente, diventò virale sui social network e creò anche più di un grattacapo al responsabile a cui era stato affidato lo spazio degli sms: il responsabile in questione, infatti, perse il lavoro. Tutto ciò andò in onda durante la notte del 31 dicembre 2015 e il 1° gennaio 2016.

IL CAPODANNO DISASTROSO DI MARIAH CAREY

Come se non bastasse l'espressione blasfema, il Capodanno targato Rai del 2016 si fece distinguere anche per un countdown anticipato rispetto al reale orario. Gigi D'Alessio, mattatore del Capodanno di Canale 5, nello stesso momento, ironizzò per quest'altro svarione della Rai che, in molti, paragonarono alla memorabile scena del Capodanno anticipato nel primo Fantozzi con Paolo Villaggio. I capodanni "tristi" e i conti alla rovescia imbarazzanti, però, non sono prerogativa solo della tv italiana. Il sito BitchyF, infatti, ha scoperto il countdown più triste di sempre, andato in onda sulla tv australiana, durante un programma intitolato The Loop. Il tempo dei festeggiamenti, infatti, è durato non più di qualche secondo, con i presenti tutt'altro che entusiasti di accogliere l'anno nuovo. Parlando di dive, invece, non possiamo non citare il Capodanno disastroso dell'anno scorso di Mariah Carey: la cantante, star del Capodanno di Abc a New York, si esibì in playback che venne svelato dai continui problemi tecnici che la fecero infuriare.

© Riproduzione Riservata.