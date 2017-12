Capodanno 2018 in Piazza Duomo/ Fabri Fibra e Luca Carboni: "pubblico limitato" per questioni di sicurezza

31 dicembre 2017 Hedda Hopper

Fabri Fibra, Instagram

Una serata a tutta musica per chiudere l'anno in bellezza a Milano. La capitale della moda questa sera si riempierà di musiche e colori fino alla bella e scenografica Piazza Duomo che per l'ultima serata dell'anno, ospiterà il duo Luca Carboni e Fabri Fibra. La coppia non è inedita visto che non è la prima volta che si uniscono in nome della musica e il Capodanno milanese non poteva essere un'occasione migliore per il bis. I due hanno collaborato al singolo "Fisco & Politico" nel 2013 per poi tornare ognuno sulla propria strada. Non è detto che questo Capodanno milanese non sia l'occasione giusta per rivederli insieme in futuro ma, sicuramente, le intenzioni dell'amministrazione erano quelle di mettere insieme due generazioni e due tipi di musica che potessero mettere tutti d'accordo.

IMPONENTI MISURE DI SICUREZZA PER CHIUDERE AL MEGLIO IL 2017

L’anno scorso toccò a Mario Biondi e Annalisa chiudere il 2017 davanti a 25mila persone ma quest'anno, dopo tutto quello che è successo nel 2017, le misure di sicurezza saranno ancora più forti. L'amministrazione ci tiene a fare una bella figura e non sbagliare e così ha annunciato che la capienza massima è fissata per 20mila persone, 5mila in meno rispetto allo scorso anno. Gli artisti non hanno commentato la notizia ma sicuramente per loro vedere la piazza piena e le persone al sicuro sarà un traguardo importante. Luca Carboni si prepara così al nuovo anno e all'uscita del nuovo disco che segnerà un vero e proprio passaggio per lui e per tutti gli italiani chiamati un'altra volta a votare

