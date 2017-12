Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Ludovica Valli e gli auguri all'amica: "Ecco il sorriso che conosco!"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, l'ex tronista Ludovica Valli commenta lo scatto dell'amica col suo nuovo amore: "Finalmente il sorriso che conosco!"

31 dicembre 2017 Anna Montesano

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

"Te, nient'altro": è con queste parole che Cecilia Rodriguez, nel suo ultimo post su Instagram, commenta lo scatto che la vede accanto al suo amore, Ignazio Moser. Cecilia è felice e mostra un sorriso sereno e divertito, tanto da colpire non solo i tantissimi fan ma anche una cara amica. Lei è Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne che su Instagram, proprio sotto lo scatto in questione, scrive: "Finalmente il sorriso che conosco". Una frase dedicata all'amica che sembra tuttavia nascondere un significato più profondo, che sembra infatti voler confermare il fatto che da tempo Cecilia non era più felice accanto a Francesco Monte.

LUDOVICA VALLI CONFERMA LE PAROLE DI CECILIA

Impossibile infatti dimenticare le dichiarazioni fatte dall'argentina subito dopo la fine del Grande Fratello Vip 2, quando intervistata da Nuovo Tv, ha parlato del suo ex fidanzato, dichiarando: "Lui non è il poverino della situazione. Per molto tempo Francesco si è dedicato al suo lavoro, mi ha trascurata e io sono mi sono allontanata. Sono convinta di meritare la felicità che ho trovato accanto a Ignazio. - e ancora - Prima di entrare nella Casa nutrivo qualche dubbio sui miei sentimenti per Francesco. Litigavamo tanto per gelosia e anche per incomprensioni caratteriali. Dentro la Casa ho trovato il coraggio di prendere una decisione. Monte sa che tra noi c’erano problemi". Le parole di Ludovica Valli appaiono quindi come la conferma dei sentimenti di Cecilia per Monte e Ignazio, già comunque palesi per i fan: la Rodriguez ha finalmente ritrovato il suo sorriso.

