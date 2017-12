Chiara Ferragni/ “Questo è il mio anno perfetto, ma quando arriverà Leo darò il meglio di me”

Chiara Ferragni: “Questo è il mio anno perfetto, ma quando arriverà Leo darò il meglio di me”. Le ultime notizie sulla influencer, fidanzata di Fedez, e il suo bilancio del 2017

31 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Chiara Ferragni e Fedez (Foto: da Instagram)

Tempo di bilanci per Chiara Ferragni: quello che sta per chiudere è un «anno perfetto». Ha compiuto trent'anni, raggiungendo così la maturità, e si è presa grandi responsabilità. «Ho comprato la mia prima casa a Los Angeles, ho aperto i miei primi negozi, mi sono fidanzata, ho preso la guida della mia azienda e sto per diventare madre», ha raccontato la stilista e influencer, come riportato Vanity Fair. Tutto è accaduto in fretta? Non per lei: «Credo che sia tutto successo piano piano, solo concentrandomi su quello che mi rende felice: le persone che amo e il lavoro che mi sono costruita. Ho imparato ad accettarmi nel bene e nel male, nei miei punti di forza e nelle mie debolezze perché “la vita è fatta di piccoli momenti”». Lei che dei social ha fatto la sua casa e il proprio lavoro, poteva scegliere un posto diverso per raccontare un anno speciale. Ha scelto quindi foto e video per ricordare l'anno nel quale Fedez le ha messo un anello al dito.

CHIARA FERRAGNI: IL BILANCIO DEL SUO 2017

L'idea di esistenza di Chiara Ferragni è racchiusa tutta in un tatuaggio che si è fatta sulla mano destra a febbraio. «Non ogni momento è perfetto, ma anche il peggiore dei momenti ti insegna una lezione per la futura felicità. Alla fine, l'amore che do e quello che ricevo è ciò che ogni giorno mi rende orgogliosa della donna che sono diventata». La vita è per tutti così, quindi non bisogna fermarsi solo a festeggiare i risultati ottenuti, ma bisogna saper affrontare anche i momenti bui. «Alla fine, l’amore che do e quello che ricevo è ciò che ogni giorno mi rende orgogliosa della donna che sono diventata». Chiara Ferragni ha quindi concluso il bilancio del suo 2017 perfetto con un ringraziamento: «Ho tanto di cui essere grata per questo 2017 che potrei esplodere per la felicità e sono sicura che si trasformerà in energia positiva. Amerò sempre tanto e mi fermerò sempre a fare foto». Non poteva mancare il riferimento al figlio che porta in grembo: «Ho una gran voglia di dare il meglio nel 2018 quando incontrerò la persona che amerò di più al mondo. Ci vediamo presto Leo e addio ai 365 giorni più belli della mia vita, finora almeno».

