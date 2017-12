DARIO BANDIERA/ Alla sua terza volta con i cinepanettoni (L’anno che verrà)

L’attore siracusano protagonista nello show di fine anno, L’anno che verrà. Grande protagonista sul grande schermo con il cinepanettone di Massimo Boldi, Natale da Chef.

31 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Dario Bandiera a L'anno che verrà, in onda su Rai 1

ENTUSIASMANTI PERFORMANCE A TALE E QUALE SHOW

Il 47enne attore siciliano Dario Bandiera sarà sul palcoscenico del Capodanno di Rai 1 per lo show del 31 dicembre, L’anno che verrà. Per lui un occasione unica per mostrare il suo talento come personaggio televisivo ma anche come attore. È di pochi mesi fa la sua partecipazione a Tale e Quale Show dove ha preso il posto, a programma già iniziato, di Donatella Rettore che lo ha lasciato per motivi di salute e dove ha saputo mettere in scena grandi e entusiasmanti performance che gli hanno permesso di essere conosciuto ed apprezzato maggiormente dal piccolo schermo. La sua è una carriera che inizia in televisione nei primi anni novanta prendendo parte al varietà di Paolo Bonolis, Beato tra le donne, per poi diventare popolare e farsi conoscere meglio con le sue imitazioni al Maurizio Costanzo Show. Qualche anno più tardi entra nella trasmissione di Rai 1 La Pista. Approda quindi al grande schermo dove entra nel cast di Manuale d’amore 1 e Manuale d’amore Capitoli successivi, diretti da Giovanni Veronesi. La partecipazione a questi film gli ha permesso di ottenere la candidatura ai Nastri d’argento come miglior attore non protagonista.

DARIO BANDIERA, “IO VADO A ISTINTO, FACCIO TUTTO COSÌ”

Da qualche settimana invece, Dario Bandiera è protagonista in tutte le sale italiane con Natale da chef, film diretto da Neri Parenti che vede come protagonista il grande e popolare comico, Massimo Boldi, Enzo Salvi, Paolo Conticini, Francesca Chillemi, Rocio Munoz Morales e lo stesso Dario Bandiera. In questo classico di Natale e cinepanettone 2017, l’attore siciliano veste i panni di Filippo Tosti, un personaggio sopra le righe e alquanto volgare che decide di fare il sommelier pur essendo astemio e non sopportando l’odore del vino. In una recente intervista rilasciata al portale spettacolomania.it, Dario Bandiera parla di come ha deciso di partecipare a questo genere di film, di cui ora è a quota tre : “All’inizio non li volevo fare, poi ho fatto il primo e mi sono talmente divertito che ho detto va bene, li faccio. A Natale si va molto al cinema e visto che succede un casino nel mondo, quell’oretta e mezza stai rilassato”. Svela poi di cavarsela molto bene in cucina essendo nella vita reale figlio di chef: “Io vado a istinto, faccio tutto così”.

© Riproduzione Riservata.