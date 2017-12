DAVID PRATELLI/ Ecco chi è uno dei comici più bravi d'Italia (L'anno che verrà)

David Pratelli è uno dei comici italiani più famosi a livello nazionale. Nel video una spassosissima imitazione del comico toscano ai danni di Ciccio Graziani (L'anno che verrà)

31 dicembre 2017 Francesco Agostini

David Pratelli (web)

David Pratelli è uno dei comici più bravi e preparati d'Italia, conosciuto su tutto il suolo nazionale per le sue spassossiime imitazioni. Anche durante la serata di Capodanno il comico pisano farà sentire la sue presenza, dato che è uno degli ospiti principali del programma televisivo targato Rai intitolato 'L'anno che verrà', che andrà in onda il 31 dicembre in diretta da Maratea, in Basilicata. Il grande pubblico conosce David Petrelli soprattutto per le sue imitazioni calcistiche, visto che ha imitato tanti ruoli e volti famosi all'interno del variegato mondo del pallone. Tutti, ricorderanno, ad esempio, la mitica imitazione dell'allenatore del Cervia ed ex grande centravanti di Roma e Torino come Ciccio Graziani. David Pratelli rifaceva in modo impressioannte la furia di Graziani quando i suoi claciatori sbagliavano un gol praticamente fatto oppure non portavano a segno un'azione da gol. In più di un'occasione il comico ha imitato il tecnico del Cervia davanti allo stesso Graziani, dando vita a uno spettacolo spassosissimo e straniante allo stesso momento. Anche a Capodanno siamo convinti che metterà in scena qualcosa di estremamente divertente.

DAVID PRATELLI: QUALCHE CURIOSITA'

David Pratelli, lo abbiamo detto, è un comico che si rivolge soprattutto a un pubblico maschile, visto che le sue imitazioni vertono soprattutto sui personaggi del mondo del calcio. Un altro allenatore preso di mira era Don Fabio, all'anagrafe Fabio Capello, uno degli allenatori di calcio più famosi degli ultimi trent'anni che si è diviso tra Juventus, Milan ed Inter. Ma veniamo adesso a qualche curiosità inerente alla vita di Davide Pratelli, un comico pisano DOC. La sua prima imitazione è stata quella di un personaggio che oggi ricopre un ruolo molto importante nella politica italiana (sebbene in modo non attivo): Beppe Grillo. Il leader del Movimento 5 Stelle è stato il primo ad essere oggetto dell'imitazione di Pratelli, e probabilmente anche uno dei suoi maggiori ispiratori. Altro grande modello per lui è stato Max Tortora, un imitatore poliedrico ed estremamente talentuoso che si è più volte riciclato anche nel ruolo di attore, oltre che di comico. All'Anno che verrà, quindi, non ci sarà spazio solo per la musica ma anche per tante, tantissime risate.

