DUMBO/ Su Rete 4 il filmd'animazione diretto da Ben Sharpsteen e Norman Ferguson (oggi, 31 dicembre 2017)

Dumbo, il film d'animazione in onda su Rete 4 oggi, domenica 31 dicembre 2017. Nel cast: Ben Sharpsteen, Norman Ferguson e Wilfred Jackson alla regia. La trama del film nel dettaglio.

31 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film d'animazione nel pomeriggio di Rai 2

BEN SHARPSTEEN ALLA REGIA

Dumbo, il film in onda su Rai 2 oggi, domenica 31 dicembre 2017 alle ore 19,15. Una pellicola d'animazione prodotta dalla Walt Disney nel 1941 ed è stata diretta da diversi registi tra cui Ben Sharpsteen. La pellicola, con protagonista il tenero elefantino dalle grandi orecchie, rappresenta uno dei grandi classici Disney che, ancora oggi incanta grandi e piccini. L'intera trama è tratta dal romanzo scritto da Helen Aberson che ha sceneggiato il film assieme ad Harold Pearl. Una delle particolarità di Dumbo risiede nella durata, particolarmente breve, di soli 64 minuti che fece sorgere seri dubbi alla casa di produzione che si occupò della distribuzione del film, la RKO Radio Pictures. La Disney però, preferì mantenere inalterata la pellicola senza operari allungamenti dell'ulitmo minuto. Nella versione italiana il coro dei corvi venne doppiato dai membri del Quartetto Cetra, uno dei gruppi vocali più noti dell'intero panorama musicale italiano degli anni 40 e 50. Ma vediamo adesso la trama del film d'animazione nel dettaglio.

DUMBO, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Dumbo è un cucciolo di elefante che vive all'interno di un circo della Florida. Per via della grandezza delle sue orecchie, che risulta essere fuori dalla norma, il povero animaletto viene continuamente deriso dai suoi simili. Nel frattempo sua madre (Jumbo) nel tentativo di proteggere il suo cucciolo, attacca alcuni visitatori del circo e per questo, viene imprigionata in una gabbia. Il piccolo Dumbo viene così sempre più emarginato dal resto degli elefanti ma per sua fortuna può contare sull'amicizia di Timoteo, un topolino. Quest'ultimo cerca di aiutare il suo nuovo amico inserendolo all'interno di una nuova esibizione. Purtroppo, il piano non va come previsto ed il povero Dumbo rovina maldestramente il numero per via delle sue orecchie e viene così relegato a semplice clown. Per cercare di consolarlo, Timoteo lo accompagna da sua madre ma l'esperienza non fa altro che intristire l'elefantino. Questi, dopo aver casualmente bevuto dello champagne in compagnia di Timoteo, scopre di essere in grado di volare. Dopo aver mostrato la sua straordinaria capacità al resto dei componenti del circo, Dumbo diventerà una vera e propria stella e Timoteo il suo agente personale. Anche sua madre verrà liberata ed otterrà un vagone di lusso tutto per lei.

