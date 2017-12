ERMAL META/ Il 9 febbraio esce il suo nuovo album di inediti (Capodanno in Musica)

Tutto pronto per lo show di fine anno, Capodanno in Musica in onda su Canale 5 per la conduzione di Federica Panicucci. Tantissimi ospiti tra cui Ermal Meta.

Ermal Meta

IN COPPIA CON FABRIZIO MORO A SANREMO 2018

La padrona di casa Federica Panicucci è pronta a dare il via a questo importante e tradizionale appuntamento nella notte di San Silvestro con Capodanno in Musica, show in onda su Canale 5. Ad impreziosire la serata un cast di artisti eccezionali. Tra questi vi è anche il cantautore e compositore albanese naturalizzato italiano Ermal Meta. Le prospettive per il cantante di cominciare uno splendido 2018 ci sono tutte. Infatti è di pochi giorni fa la notizia che Ermal Meta prenderà parte al Festival di Sanremo in coppia con Fabrizio Moro con il brano ‘Non mi avete fatto niente’ in cui affronterà il tema caldo del terrorismo e della paura che ne deriva. Questo il suo post dopo la notizia ufficiale della sua partecipazione alla kermesse canora: “Neanche il tempo di disfare le valigie che si riparte. Questa volta con un compagno di viaggio speciale @FabrizioMoroOff#NonMiAveteFattoNiente #SANREMO2018 Ci tocca fare un nuovo viaggio. Chi viene?” . Inoltre proprio a ridosso di questa importante partecipazione a Sanremo 2018, e precisamente il 9 febbraio Ermal Meta fare uscire il suo nuovo album di inediti.

ERMAL META: IMPORTANTI FEATURING IN VISTA

Per Ermal Meta quindi un inizio di anno scoppiettante che lo vedrà anche esibirsi a Pescara nel concerto in Piazza della Rinascita insieme a Vinicio Capossela. Non poteva che essere così per il cantante albanese che si appresta a chiudere un anno di grandi successi. Si è infatti classificato terzo al Festival di Sanremo 2017 con il brano ‘Vietato morire’, ha pubblicato poi un doppio CD in cui viene certificato il percorso artistico fatto in questi mesi per poter conoscere meglio il vero Ermal Meta, quello cioè che traspare solo dalle sue canzoni. Si tratta di nove brani che erano inclusi nel precedente album Umano e nove nuove canzoni tra le quali vi sono due importanti e prestigiose collaborazioni che vanno maggiormente ad impreziosire il suo progetto. Si tratta della featuring con Elisa nel brano Piccola Anima e con i Subsonica nel brano La vita Migliore.

