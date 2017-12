Elisa Isoardi e Matteo Salvini / Matrimonio e figli possono aspettare, c'è ancora aria di crisi?

Piedi di piombo o una nuova crisi? Elisa Isoardi e Matteo Salvini sembravano vicini al matrimonio ma, a quanto pare, il sì si farà attendere ancora. Cosa sta succedendo?

31 dicembre 2017 Hedda Hopper

Elisa Isoardi e Matteo Salvini

Matrimonio e figli possono aspettare, le parole di Elisa Isoardi non fanno ben sperare i suoi fan e, soprattutto, tutti coloro che avrebbero voluto vederla sposa di Matteo Salvini entro l'anno o nei primi mesi del 2018. Solo voglia di andare avanti con i piedi di piombo o una nuova crisi all'orizzonte? Le affermazioni della conduttrice non lasciano scampo e fanno tremare i fan che iniziano già a pensare che una nuova rottura possa essere vicina. A confidarsi al settimanale Nuovo è proprio la conduttrice che rivela: "Per adesso no, niente matrimonio in vista. Stiamo benissimo così, abbiamo trovato un grande equilibrio e pensiamo solo a stare bene insieme. Sono quattro anni che siamo fidanzati, però siamo anche due persone che lavorano tanto quindi per noi trovare la giusta misura del nostro rapporto è già un bel traguardo”.

MATRIMONIO E FIGLI PASSANO IN FONDO ALLE PRIORITÀ

A quanto pare i due non hanno bisogno di un pezzo di carta per essere felici, almeno non per il momento e non dopo il rischio rottura della scorsa estate. Il gossip sui due non c'è mai andato leggero soprattutto quando ha avuto l'occasione di beccare proprio Elisa Isoardi con un altro uomo e, qualche settimana dopo, di nuovo insieme a Matteo Salvini pronto a perdonare la sbandata della sua amata conduttrice. Da allora si parla del possibile prossimo step del loro rapporto e del tanto annunciato e atteso matrimonio ma, a quanto pare, è passato in coda ai pensieri di tutti e due visto che non c'è nessun progetto serio a riguardo, almeno non subito. Anche riguardo all'arrivo di un bambino e alla formazione di una famiglia la conduttrice prende tempo: “Non ho fretta. Per alcune donne il limite massimo per avere un figlio è 35 anni, io invece non mi pongo alcun limite. Sono molto credente e quindi posso soltanto dire che, quando capiterà, sarà un regalo del Signore. Per adesso non facciamo progetti”. Il 2018 le regalerà una gravidanza? Staremo a vedere.

