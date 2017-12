FABRIZIO MORO / Il suo prossimo progetto discografico previsto per la prossima primavera (Capodanno in Musica)

Lo show della notte di San Silvestro, Capodanno in Musica è pronto a cominciare. A condurre la serata Federica Panicucci. Attesi grandi ospiti, tra questi Fabrizio Moro.

31 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Fabrizio Moro

FAVORITO DAI BOOKMAKERS?

Al timone della show di Canale 5 che chiude questo 2017 vi è Federica Panicucci. In diretta dall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno in provincia di Bologna e in concomitanza su Radio 105, Radio 101 e Radio Subasio inizierà intorno alle 21,00 Capodanno in Musica in cui sul grande palcoscenico si avvicenderanno tantissimi artisti della musica italiana per il tradizionale rituale di fine anno, aspettare la mezzanotte e dare l’avvio al nuovo anno. Tra i numerosi cantanti presenti vi è anche Fabrizio Moro, un cantautore e musicista italiano dal talento innato. Per Fabrizio Moro un momento fortunato della sua carriera che lo vedrà al prossimo Festival della canzone italiana duettare con il cantante e ‘compare’ Ermal Meta nel brano Non mi avete fatto niente. Proprio la sua partecipazione a Sanremo 2018 insieme al cantante albanese è stata accolta con grande entusiasmo dai fan tant’è che è subito iniziata a rimbalzare in rete la lista proposta dagli esperti di Sisal Matchpoint che vede proprio nella coppia la favorita alla vittoria a più di un mese dall’inizio della competizione canora.

IL CONCERTO ALL’OLIMPICO DI ROMA

Nonostante le grandi soddisfazioni Fabrizio Moro però non si è mai montato la testa e quindi anche forte del momento d’oro che sta vivendo, è rimasto con i piedi per terra e si è concentrato maggiormente sul suo lavoro che in passato, ma basti già pensare a questo anno che si sta per chiudere, gli ha dato importanti gratificazioni. In una recente intervista parla della soddisfazione avuta dopo che il brano Portami via ha raggiunto il disco d’oro: “Questa la mia più grande vittoria. Portami via, in sole due settimane, ha raggiunto il disco d’oro e non è una cosa da poco in questo periodo storico”. Tuttavia Fabrizio Moro già pensa ai suoi progetti e impegni futuri annunciando il suo primo concerto del 2018. Si esibirà per la prima volta nello Stadio Olimpico di Roma esattamente il 16 giugno. Al lavoro quindi su un nuovo e importante album in cui oltre a proporre nuove versioni dei suoi brani di maggiore successo presenterà nuovi ed esclusivi inediti. Per lui un grande traguardo che non poteva non condividere con i suoi fan che sono stati la sua seconda anima. Per ringraziarli ha così scritto sui social network: “Ci vedremo nello spazio che abbiamo sempre sognato. Vi voglio bene”.

