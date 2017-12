FANTOZZI/ Su Italia 1 il film con Paolo Villaggio e Anna Mazzamauro (oggi, 31 dicembre 2017)

Fantozzi, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 31 dicembre 2017. Nel cast: Paolo Villaggio e Anna Mazzamauro, alla regia Luciano Salce. La trama del film nel dettaglio.

31 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film comico in prima serata su Italia 1

NEL CAST PAOLO VILLAGGIO

Fantozzi, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 31 dicembre 2017 alle ore 20,45. Comicità all'italiana con la pellicola diretta da Luciano Salce ed interpretata dall'intramontabile Paolo Villaggio. Si tratta del primissimo capitolo della saga cinematografica dedicata al ragionier più buffo e scantonato del cinema italiano nato dalla fantasia di Paolo Villaggio. Fantozzi, è stato distribuito nei cinema a partire dal marzo del 1975 ed è considerato uno dei 100 film più celebri ed importanti del cinema italiano. Anna Mazzamauro, che in Fantozzi ed in tutti gli altri film della saga veste i panni della signorina Silvani, ha ricevuto una prestigiosa nomination ai Nastri d'argento. L'idea di creare una trasposizione cinematografica del personaggio di Fantozzi , era nata già nel 1971 ma, il progetto venne definitivamente avviato dopo l'uscita del secondo romanzo della saga che ottenne un successo strepitoso anche a livello internazionale. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

FANTOZZI, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Il ragioner Ugo Fantozzi, è un umile impiegato della Megaditta, ignorato dai colleghi che per ben venti giorni non si accorgano della sua assenza. Sposato con l'ormai poco attraente Pina e padre di Mariangela, il ragionere è da sempre innamorato della sua collega, la Signorina Silvani, che corteggia assiduamente senza mai riuscire far breccia nel suo cuore. Con sua grande sorpresa, nel corso delle esequie funebri in memoria del padre di un loro collega, la Silvani sembra finalmente cedere alle sua avance. Ma lungo il tragitto che li porterà verso un grazioso bar in cui fare colazione (compiuto a bordo della Bianchina guidata da Fantozzi), il ragioniere viene aggredito da una banda di teppisti. Al termine della rissa, la Silvani fugge via ed annulla il loro appuntamento. Arrivano le feste natalizie e, come di consueto, tutti i figli dei dipendenti sono chiamati a recitare una poesia di Natale d'innanzi all'intera dirigenza della ditta. Con grande disappunto di Fantozzi, sua figlia Mariangela viene platealmente derisa costringendo il ragioniere a portare via la bimba. Dopo un rocambolesco Capodanno trascorso con famiglia e colleghi di lavoro, le cose tra Fantozzi e la signorina Silvani sembrano andare per il meglio. I due partono in compagnia del loro collega Calboni alla volta di Courmayer. Lo sfortunato ragioniere sarà però costretto ad assistere alla tresca amorosa tra la sua amata e Calboni. Nel tentativo di alleviare le sue pene amorose, Fantozzi decide di farsi trasferire in un ufficio differente. Qui, grazie ai consiglio di un suo nuovo collega, si ribella alla dirigenza scagliando un grosso mattone contro le vetrate della ditta. Per punizione verrà inserito nell'acquario dei dipendenti più accondiscendenti.

