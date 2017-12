FILIPPO BISCIGLIA/ Video, "Sentivo il peso di aver partecipato al Grande Fratello" (L'anno che verrà)

Filippo Bisciglia si racconta a tutto tondo, mettendo in evidenza quanto sia stato difficile per lui dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello oggi ospite a L'anno che errà.

31 dicembre 2017 Francesco Agostini

Filippo Bisciglia (web)

Filippo Bisciglia è uno dei tanti nomi che si avvicenderanno sul palco della Rai all'interno del programma televisivo L'Anno che verrà, in onda su Rai uno il 31 dicembre 2017 a Maratea. Nella festa classica di Capodanno si aterneranno tanti attori e cantanti e, tra questi, si è rutagliato anche un piccolo posto il Filippo Bisciglia, che una decina d'anni fa partecipò al reality per eccellenza: il Grande Fratello. Bisciglia, però, ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni contraddittorie in merito visto che, sì, il reality gli ha effettivamente conferito una grande popolarità presso il pubblico, ma anche un certo grado di diffidenza e pregiudizio nei suoi confronti. E' lo stesso attore che racconta sul sito internet Gossip.fanpage.it le sue più intime sensazioni al riguardo: "Quando ho cominciato ero alla ricerca disperata di una svolta nella mia vita. Così mi sono detto: 'Va bene, proviamo a entrare nela casa del Grande Fratello, così qualcuno finalmente inizierà a conoscermi. Una volta uscito, però, non è stato affatto semplice, sentivo addosso il peso di uno che aveva partecipato al Grande Fratello, era come una sorta di pregiudizio."

FILIPPO BISCIGLIA: UNA CARRIERA IN CRESCITA

Filippo Bisciglia, una volta uscito dalla casa più spiata d'Italia, si è trovato di fronte a una realtà che tanti prima di lui hanno vissuto: quella delle ospitate. Molti club o discoteche, infatti, fanno a gara per aggiudicarsi per una serata i concorrenti del reality più famoso del mondo, per cavalcare l'onda lunga del successo. Naturalmente anche i partecipanti sfruttano queste occasioni perché il guadagno è molto e lo sforzo minimo. Ma per Filippo Bisciglia le cose non sono andate affatto così, anzi. L'attore ha deciso di operare delle scelte oculate per non rovinare la sua carriera appena iniziata. E' lo stesso Bisciglia a raccontarlo, sempre all'interno della stessa intervista: "Una volta che sei uscito dal Grande Fratello devi riuscire a capire cosa vuoi dalla vita e in che direzione desideri andare. Io ce l'avevo chiarissima in testa. Per questo rifiutai tantissime ospitate che, sì, mi portavano soldi ma lavorativamente parlando non andavano da nessuna parte. Ho aspettato il momento giusto e ho scelto delle cose mirate che potevano essere una crescita da un punto rofessionale."

© Riproduzione Riservata.