FRANCESCO GABBANI/ A Firenze il gran finale, poi una pausa (Capodanno in Musica)

In scena all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno lo show di fine anno targato Canale 5. Attesi tantissimi primi ospiti, tra questi Francesco Gabbani. Anticipazioni.

31 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Francesco Gabbani

“SUDORE, FIATO, CUORE”

La Kermesse della notte di San Silvestro per le reti Mediaset con il saluto al nuovo anno, andrà in scena all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno in provincia di Bologna. Protagonista della serata Federica Panicucci che per la prima volta si trova nelle vesti di conduttrice in uno spettacolo di fine anno. L’evento verrà trasmesso su Canale 5 a partire dalle 21,00 e sarà ripreso anche sulle radio e precisamente su Radio 105, Radio 101 e Radio Subasio. Su questo grande palcoscenico si attendono numerosi primi ospiti, con un cast molto ricco di personaggi della musica italiana. Tra questi non poteva non esserci il cantautore toscano Francesco Gabbani che si appresta a salutare un 2017 ricco di importanti traguardi e riconoscimenti. Gabbani infatti può in un certo senso incorniciare questo anno che non solo gli ha permesso di trionfare a Sanremo ma gli ha dato l’opportunità di portare a casa un lunghissimo tour estivo in cui ha toccato diverse città italiane esibendosi davanti a circa 140 mila persone. Per celebrare maggiormente questo anno poche settimane fa ha ripubblicato il suo album Magellano, già disco di platino, e che ha arricchito con un secondo cd ‘Sudore, fiato, cuore’ nel quale vuole riassumere quello che è stato il suo tour: “Sudore perché è stato faticoso, fiato perché c'è voluta tanta resistenza e cuore perché pieno di emozioni”.

FRANCESCO GABBANI: A FIRENZE IL GRAN FINALE

Grandissimo successo per Francesco Gabbani anche sul web, infatti a conclusione di questo 2017 è stata stilata la top 10 dei video musicali più popolari su YouTube. Ebbene Francesco Gabbani con il suo Occidentali's Karma si piazza al secondo posto. Il video inoltre vanta anche la particolare caratteristica di essere stato il video italiano più veloce di sempre a raggiungere 100 milioni di visualizzazioni. Insomma una lunga cavalcata di successi per il cantautore toscano che confessa di non aver avuto ancora il tempo di pensare a come e a quanto sia cambiata la sua vita ammettendo di essere stanco per un anno tanto intenso ma felice: “Sono parecchio stanco. Questo anno è stata una corsa continua, per quanto piena di soddisfazioni". Soddisfazioni che però non sono terminate tant’è che il 20 gennaio sarà protagonista di un concerto al Mandela Forum di Firenze con il gran finale, conclusione ideale di questo magnifico 2017: “Diciamo che sarà un upgrade dello show estivo, con alcune migliorie . Sicuramente ci sarà un ampliamento a livello di musicisti. E poi ci sarà una cosa che ho sempre desiderato portare in scena. Ma non si può anticipare. Nel 2018 invece mi riposerò, credo di essermelo meritato, e spero mi porti serenità per rielaborare le emozioni provate e trasformarle poi in nuove canzoni“.

© Riproduzione Riservata.