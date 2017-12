Febbre da cavallo/ Il film con Gigi Proietti ed Enrico Montesano in onda su Rete 4 (oggi, 31 dicembre 2017)

Febbre da cavallo, il film di Steno in onda su Rete 4 a partire dalle ore 12.00. Nel cast Gigi Proietti, Enrico Montesano, Mario Carotenuto e Catherine Spaak. (oggi, 31 dicembre 2017)

31 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Febbre da cavallo su Rete 4

Il 31 dicembre alle ore 12.00 Rete 4 trasmetterà il film commedia del 1976 dal titolo "Febbre da Cavallo", interpretato da Gigi Proietti ed Enrico Montesano, con Francesco De Rosa, Mario Carotenuto e Catherene Spaak. Montesano e Proietti con questa interpretazione hanno dato il via al loro successo. All'epoca la risposta del pubblico al cinema fu molto tiepida, ma grazie a diversi passaggi televisivi il lavoro si è rilanciato nel tempo, arrivando ad essere quasi una pellicola "cult". La pellicola è stata diretta da Steno che l'ha scritta insieme ad Enrico Vanzina e Alfredo Giannetti da un soggetto di Massimo Patrizi. Nel 2002 è uscito un remake con presenti ancora Gigi Proietti ed Enrico Montesano dal titolo Febbre da cavallo - La mandrakata che ha riscosso grande successo da parte del pubblico e della critica nonostante ovviamente non sussista il paragone con la pellicola originale.

LA TRAMA DEL FILM DI STENO

I tre protagonisti Bruno, Armando e Felice (Proietti, Montesano e De Rosa) sono sempre alle prese con la progettazione di alcune particolari situazioni per poter mettere insieme qualche soldo. Il primo, detto Mandrake, dice di essere un indossatore in forte calo di popolarità, il secondo, chiamato Er Pomata, è disoccupato e il terzo svolge un lavoro abusivo. La passione dei tre sono le scommesse e lo scopo è quello di raccimolare denaro con l'inganno per scommettere sui cavalli.

Nonostante puntino solitamente sul favorito, la fortuna non assiste gli scommettitori i quali si ritrovano poi in mezzo ai guai: non solo dovranno architettare modi per accumulare denaro, ma anche sfuggire dai creditori e da chi si accorge dei raggiri. Il loro bersaglio preferito è il macellaio soprannominato Manzotin, il quale viene ingannato con l'intento di farsi dare 100.000 mila lire. Questi soldi vanno tutti sul favorito, il quale però non riesce a vincere e i tre incontrano un altro esilarante fallimento. La fidanzata di Bruno si rivolge ad una cartomante la quale rivela il nome di tre cavalli per lei vincenti.

Una volta che vengono comunicati i nomi ai tre disperati, mentre Mandrake sta andando a fare la puntata come consigliato, Er Pomata lo convince a desistere visti gli ultimi risultati dei cavalli individuati e puntare ancora una volta sul più forte, dato da molti come possibile vincitore della corsa. I tre puledri suggeriti dalla cartomante si piazzano ai primi tre posti e così sfuma una tris da sogno per Bruno, Armando e Felice. Il primo deve anche gestire la situazione con la fidanzata e lo fa mostrando una falsa giocata vincente. Intanto i rapporti tra Mandrake ed Er Pomata degenerano e si sviluppano nuove simpatiche situazioni. Per salvare la situazione pensano ad una truffa ippica in grande stile dove Mandrake ed Er Pomata si sostituiscono a due fantini. Il primo deve agevolare la vittoria del secondo, ma prevale il senso competitivo e paradossalmente tutto sfuma con la vittoria di Mandrake. Tutti processati alla fine si salvano, coinvolgendo anche il giudice nel giro di scommesse, integrandolo nel loro team di scommettitori.

