Federica Carta/ Video, la rivelazione di Amici e il successo di "Irraggiungibile" (Wind Capodanno in musica)

Federica Carta, giovane cantante italiana, sarà tra le protagoniste di Capodanno in musica, in programma oggi 31 dicembre 2017 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna

Federica Carta

Ci sarà anche Federica Carta a Capodanno in musica, l’evento televisivo e radiofonico in programma oggi 31 dicembre 2017 in programma alle ore 21.00 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Nata il 10 gennaio 1999 a Roma, Federica Carta è già tra le artiste più interessanti del panorama italiano e ha raggiunto il successo grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi 2017. Dopo aver iniziato a prendere lezioni di canto all’età di nove anni, Federica Carta ha deciso di partecipare al talent show di Canale Cinque e, sotto la gestione di Elisa, è cresciuta esponenzialmente, rientrando tra le finaliste. Come raccontato nel corso della sua esperienza ad Amici, ascolta molto il Neo soul, il Pop soul e il Pop. Il suo sogno? “Quello di riuscire ad emozionare le persone con la sua musica” e sta dimostrando di poterlo fare con ottimi risultati. I suoi punti di riferimento sono Paolo Nutini ed Alicia Keys, e lo scorso 19 maggio 2017 è uscito il suo primo album, che porta il suo nome.

FEDERICA CARTA E IL SUCCESSO DI "IRRAGGIUNGIBILE"

Nel corso della sua esperienza ad Amici 16 Federica Carta ha presentato alcuni dei suoi inediti: su tutti “Forte e chiaro”, “Dopotutto”, “Ti avrei voluto dire” e “Se ancora c’è”. Nelle ultime settimane è stato pubblicato il brano “Irraggiungibile”, con Federica che duetta con Shade. Un pezzo che ha subito scalato le principali classifiche, arrivando anche al primo posto della classifica Itunes. Lo stesso Shade, intervistato da Sounds Blog, ha parlato così di Federica: “Federica non la conoscevo prima di giugno, non ho seguito Amici.

L'ho vista la prima volta al "Wind Summer Festival". Io avevo la sfida dei giovani, lei si stava esibendo prima. Subito dopo di lei ci sarebbe stata la mia sfida, quindi ero agitatissimo... però ho sentito la sua voce e ho detto "Cavolo, è veramente brava!"”. Un'ammirazione che è andata anche oltre: "Poi l'ho rivista a un altro Festival -d'estate abbiamo suonato un po' in giro- l'ho conosciuta di persona e abbiamo fatto amicizia.

Quando ho scritto questa canzone e ci siamo decisi di far cantare il ritornello a una ragazza, io non ho avuto dubbi: Volevo lei. O lo fa lei o altrimenti mi sembra troppo forzato metterci qualsiasi altra persona. Non ti dico che l'ho scritto, per lei, su di lei ma quasi".

© Riproduzione Riservata.