Federica Panicucci/ Conduttrice di "Capodanno in musica": "Sarà una grande festa anche per me"

Federica Panicucci sarà al timone del "Capodanno in musica", l'evento live di Canale 5 con la quale Mediaset darà il benvenuto al nuovo anno. Ecco le news...

31 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Federica Panicucci

Volto amatissimo del mattino di Canale 5, Federica Panicucci si prepara a prendere le redini del "Capodanno in musica", l'appuntamento annuale con il quale le reti Mediaset danno il benvenuto al nuovo anno. "Andremo in onda dalle 21 fino a dopo l’una di notte. Dopo nove anni di dirette al mattino, durante le quali è successo di tutto, oggi mi sento pronta a ogni imprevisto", ha ammesso la conduttrice in un'intervista a Tv sorrisi e canzoni, confermando che "sarà una grande festa anche per me e la vivrò con questo spirito". Nelle sue parole, anche qualche piccola anticipazione sulla nuova avventura, vissuta come "una grande festa con la musica italiana nel ruolo di protagonista". E per quanto riguarda il look che sfoggerà sul palco dell'Unipol Arena di Casalecchio, la conduttrice non ha dubbi, il suo outfit sarà completamente rinnovato e adatto alla notte più divertente della stagione: "Avevo voglia di divertirmi cambiando genere. Saranno tre abiti da Capodanno, quindi luccicanti, divertenti e con un discreto uso di paillettes".

FEDERICA PANICUCCI AL TIMONE DELLO SHOW DI CANALE 5

Questa sera si rinnova l'appuntamento con il "Capodanno in musica", una serata musicale da non perdere, con la quale Mediaset darà il benvenuto al nuovo anno. Alla conduzione ritroveremo uno dei volti di punta delle reti del Biscione, Federica Panicucci, che accompagnerà il pubblico di Canale 5 fino al consueto conto alla rovescia per il 2018. Assieme a lei si alterneranno sul palco 24 protagonisti della musica italiana, che traghetteranno i telespettatori nelle ultime ore dell'anno attraverso le loro esibizioni tutte rigorosamente live. Nelle scorse settimane, il capodanno di Mediaset è stato al centro di una piccola polemica, dal momento che la scelta di affidare la serata a Federica Panicucci è arrivata solo dopo il rifiuto di un'altra conduttrice di Canale 5, Barbara D'Urso. A svelarlo, di recente, è stata proprio la padrona di casa di Pomeriggio 5, che nel ringraziare la rete ha lanciato quella che, agli occhi di tutti, è apparsa come una frecciatina alla sua collega: "Ne approfitto per ringraziare la mia azienda che già da un paio di mesi mi aveva chiesto di condurre il Capodanno in diretta. Il Capodanno non lo posso condurre, ho declinato l’invito proprio perché siamo concentrati su un altro tipo di prima serata".

