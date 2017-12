GABRY PONTE/ Equilibrio tra i classici della musica e i remix del momento (Capodanno in Musica)

Gabry Ponte è atteso a Capodanno in Musica, lo show di fine anno per salutare il vecchio anno. Conduce l’evento Federica Panicucci. Anticipazioni e news.

31 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Gabry Ponte a Capodanno in musica

ATTESO ANCHE IN PIAZZA AL CAPODANNO DI BARI

Federica Panicucci che presenta Capodanno in Musica. Attesi tantissimi primi ospiti che hanno fatto e continuano a fare la storia della musica italiana. Tra questi appunto il disc jockey e produttore discografico Gabry Ponte, definito anche il re della dance italiana che si può dire soddisfatto di questo anno che sta per chiudersi. Dopo aver toccato il successo nel 2016 con il brano ‘Che ne sanno i 2000’ ha iniziato a lanciare una serie di successi nel 2017, una fra tutti la hit estiva ‘Tu sei’ che ha realizzato insieme a Danti dei Two Finger e che in qualche modo si ispira al successo di Umberto Tozzi degli anni ottanta, Tu. Ha quindi pubblicato in autunno ‘In the town’, un brano realizzato a quattro mani con il vincitore del talent di Maria De Filippi, Sergio Sylvestre. In questo brano i due artisti hanno unito l’energia della musica dance alla voce soul del talento di Amici.

BARI TRASFORMATA IN UNA GRANDE DISCOTECA

Un Gabry Ponte quindi che nelle sue performance sa offrire quel giusto equilibrio tra i grandi classici della musica italiana nonché il remix di quella più ballata del momento e che in queste ultime settimane è stato preso da numerosi eventi a cui ha dovuto presenziare. Primo fra tutti un evento unico nel suo genere che si è svolto a Villa Bonin a Vicenza ed ossia un locale esclusivo nel quale è stata riprodotta una notte dedicata soltanto alla musica 2000. Inoltre oltre a questo appuntamento su Canale 5 con Capodanno in Musica, Gabry Ponte è atteso protagonista anche al Capodanno di Bari in Piazza dove si esibirà al termine del concerto di Marco Mengoni. L’evento prodotto da Radionorba si arricchirà del suo grande talento che darà la possibilità di trasformare Bari in una vera e propria discoteca all’aperto grazie anche ai mille effetti sonori e visivi che faranno da cornice in questa notte magica. L’artista si è detto onorato di prendere parte a questo evento: “Sarà un onore per me iniziare il nuovo anno insieme agli amici di Radionorba e far ballare il fantastico pubblico di Bari con la mia musica”.

