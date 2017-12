Gli Aristogatti/ Su Rai Due il film d'animazione prodotto dalla Walt Disney (oggi, 31 dicembre 2017)

Questa sera, su Rai Due, andrà in onda in prima serata "Gli Aristogatti" il celebre film d'animazione prodotto nel 1970 dalla Walt Disney. Trama, cast e curiosità sulla pellicola.

31 dicembre 2017 Bruno Zampetti

Gli Aristogatti, una scena del film

La gatta Duchessa e i suoi tre cuccioli Minou, Matisse e Bizet vivono con una cantante lirica ormai anziana e in pensione, Madame Adelaide, e il suo maggiordomo Edgar. La donna non ha figli nè parenti, per cui si rivolge al suo avvocato per fare testamento. Madame decide di lasciare tutti i suoi beni, alla sua morte, agli adorati gatti. Dopo la morte dei mici la fortuna della donna passerà al maggiordomo Edgar. Quest'ultimo però sente la conversazione di Madame Adelaide con l'avvocato e decide di eliminare i gatti per poter entrare in possesso al più presto delle ricchissime sostanze della donna. Edgar decide quindi di abbandonare i gatti in campagna, non avendo cuore di ucciderli. Fa quindi addormentare Duchessa e i piccoli mettendo loro del sonnifero nel latte e li porta fuori città con la sua moto. Uno scontro con dei cani randagi costringe Edgar ad abbandonare i gatti e buona parte delle sue cose, fra cui ombrello e bombetta. I gatti si risvegliano quindi in aperta campagna e, pur essendo illesi, non sanno come fare per tornare in città. I piccoli poi non hanno mai vissuto nella natura e sono del tutto spaesati. A salvare la situazione interviene Romeo, un randagio di passaggio, che si innamora a prima vista di Duchessa e promette di aiutarla a tornare a casa.

GLI ARISTOGATTI, UN SUCCESSO SENZA PRECEDENTI

In occasione della sua uscita, nel 1970, il film ottenne un grandissimo successo sia in termini di pubblico che di critica, come quasi tutti i film d'animazione precedenti targati Walt Disney. Gli Aristogatti ottenne infatti una nomination ai Grammy Awards come miglior registrazione per bambini e una nomination al Golden Screen. Grande successo ottenne anche la colonna sonora realizzata per il film, principalmente di genere jazz. Il brano portante, intitolato proprio The AristoCats, fu cantata dall'anziano ex attore e cantante Maurice Chevalier, che rientrò in attività proprio per questa occasione. Questa fu la sua ultima interpretazione prima della morte, avvenuta nel 1972. Come molti grandi classici realizzati da Disney la pellicola è stata più volte ristampato in DVD includendo numerosissimi contenuti speciali. Il film d'animazione gli Aristogatti verrà trasmesso da Rai 2 nella prima serata del 31 dicembre, alle ore 21.20.

