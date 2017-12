IL DISCORSO DEL RE/ Su Rete 4 il film con Colin Firth e Geoffrey Rush (oggi, 31 dicembre 2017)

Il discorso del re, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 31 dicembre 2017. Nel cast: Colin Firth e Geoffrey Rush, alla regia Tom Hooper. La trama del film nel dettaglio.

Il discorso del re, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 31 dicembre 2017 alle ore 21,15. Una pellicola drammatica e biografica che accompagnerà l'ultimo giorno dell'anno, è stata diretta nel 2010 da Tom Hooper ed interpretata da Colin Firth, Geoffrey Rush ed Helena Bonham Carter, tre grandi icone del cinema statunitense. L'intera storia è ispirata alla vita di Giorgio VI, sovrano britannico dal 1936 al 1952. La pellicola ha entusiasmato gli animi di pubblico e critica, soprattutto nel Regno Unito, permettendo al film diretto da Hopper di aggiudicarsi una lunga serie di premi, come un Golden Globe, sette Premi BAFTA ed addirittura quattro Premi Oscar. Le musiche sono state curate da Alexandre Desplat, noto compositore francese ed autore di numerose colonne sonore, di film quali Grand Budapest Hotel ed Il racconto dei racconti. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL DISCORSO DEL RE, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Il principe Albert, dopo aver tenuto un solenne discorso alla Nazione nel 1925, crea profondo disagio all'interno della famiglia reale inglese per via dei suoi evidenti problemi di balbuzie. Da quel momento in poi, il Principe decide di non tenere mai più un discorso pubblico. Nel frattempo, sua moglie, la duchessa di York, decide di fare l'ultimo tentativo contattando un noto luminare logopedista, che ha messo a punto un'innovativa tecnica per contrastare la balbuzie. Il dottore Logue sottopone così ad una prima seduta il Principe, conquistandone la fiducia. Poco dopo, re Giorgio V muore, lasciando il trono al fratello di Albert, Edoardo VIII. Nel frattempo il percorso terapeutico del Principe prosegue a gonfie vele, facendo emergere la possibilità che i problemi di balbuzie possano esser legati ad alcuni traumi infantili vissuti da Albert. Mentre quest'ultimo decide di abbandonare la terapia con il professore Longe, suo fratello abdica in suo favore. Albert diviene quindi re assumendo il nome di re Giorgio VI. Il suo nuovo ruolo gli impedisce di poter rinunciare alla terapia con Logue e torna sui suoi passi porgendo le dovute scuse al dottore. Poco prima della cerimonia d'incoronazione però, Albert scopre che Logue non è un vero medico ma un semplice attore fallito. Nonostante ciò quest'ultimo sarà in grado di accompagnare il re nel corso del suo primo discorso alla Nazione, tenuto in occasione della dichiarazione di guerra allo Stato tedesco.

