Il secondo tragico Fantozzi/ Il film di Luciano Salce in onda su Italia 1 dalle 22.55 (oggi, 31 dicembre 2017)

Il secondo tragico Fantozzi, il film di Luciano Salce del 1976 in onda su Italia 1. Nel cast Paolo Villaggio, Gigi Reder e Anna Mazzamauro nel secondo capitolo della saga sul ragioniere.

Il secondo tragico Fantozzi è un film comico del 1976 diretto dal regista Luciano Salce, che vede come protagonista l'attore Paolo Villaggio nelle vesti del classico personaggio Ugo Fantozzi, coinvolto nelle sue tragicomiche avventure. Anna Mazzamauro e Gigi Reder vestono i panni della Sig.na Silvani e del Rag. Filini, colleghi di lavoro proprio del Ragionier Fantozzi, mentre Liù Bosisio interpreta Pina, la moglie di Ugo e Nietta Zocchi è la Contessa Viendalmare. Dal terzo capitolo, se si esclude la pellicola SuperFantozzi, il ruolo della moglie Fantozzi sarà preso poi da Milena Vukotic che diventerà per antonomasia la moglie di questo personaggio prendendo il posto appunto di Liù Bosiso. Il film è il secondo capitolo della saga dedicata al noto ragioniere Ugo Fantozzi e verrà riproposto da Italia 1 alle ore 22.55 del giorno 31 dicembre.

LA TRAMA DEL FILM CON PAOLO VILLAGGIO

All'interno del film vengono proposte più storie in un susseguirsi di situazioni al limite dell'assurdo, senza però perdere di vista la realtà. Fantozzi è costretto agli straordinari lavorativi che lo costringono a stare in ufficio anche di notte per "coprire" il suo superiore Duca Conte Semenzara, il quale, dopo qualche giorno sceglie di portare proprio il Ragionier Ugo con sè al Casinò di Montecarlo per un tempo di svago personale. Anche in questa occasione Fantozzi viene più volte umiliato dal suo superiore, preso dai riti scaramantici che costringono il ragioniere a improbabili ma esilaranti situazioni. Nonostante una cospicua vincita, il Semenzara pare dimenticasi del suo "amuleto", costringendolo ad un difficile viaggio di ritorno. In un secondo episodio interno al film, Fantozzi e Filini vengono coinvolti in una battuta di caccia che però si tramuta presto in una guerriglia gli uni contro gli altri, mediante l'impiego di reali mezzi da guerra, ma Fantozzi deve accontentarsi di una fionda. Il film narra anche di storie di vita mondana e così una poco attenta Contessa Serbelloni Mazzanti Viendalmare intenta al varo della nuova nave aziendale, coinvolge diversi personaggi durante diversi tentativi falliti del classico lancio della bottiglia contro la prua dell'imbarcazione, tra cui anche Fantozzi. Al ricevimento serale nella villa della stessa contessa si susseguono episodi imbarazzanti che hanno Fantozzi e Filini come protagonisti, dapprima con Ivan il Terribile, il cane della contessa, poi al tavolo d'onore in cui emergono le maniere poco eleganti del ragioniere. L'apice del film viene raggiunto con l'episodio in cui, nonostante la partita di calcio della Nazionale, i dipendenti della Megaditta vengono obbligati alla visione di gruppo del film "La Corazzata Kotiomkin" durante la quale Fantozzi si ribella incontrando il favore popolare, ma successivamente la punizione del grande capo si scaglierà su tutti i dipendenti, costringendoli alla reinterpretazione delle scene del film. Il finale della pellicola vede Fantozzi che si licenzia dal lavoro per sfruttare l'occasione di una vacanza a Capri con la ambita Signorina Silvani. In seguito verrà reintegrato in azienda con il ruolo di parafulmine.

