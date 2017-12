Justin Bieber e Selena Gomez/ Separati a Capodanno? Lei al mare con le amiche, lui in Canada

Justin Bieber e Selena Gomez, la coppia non starà insieme per il Capodanno? Lei è al mare con le amiche mentre la popstar al freddo in Canada con gli amici.

31 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Justin Bieber

Justin Bieber e Selena Gomez, per la gioia di tanti fans che da anni sognavano il ritorno di fiamma, sono tornati finalmente insieme. La storia d’amore tra Bieber e Selena ha sempre appassionato milioni di fans in tutto il mondo che, dopo la fine della loro relazione, nonostante entrambi abbiano avuto altre storie, non hanno mai perso la speranza di vederli nuovamente insieme. Tutti i sostenitori di Justin Bieber e Selena Gomez hanno così ricevuto uno splendido regalo di Natale con il ritorno ufficiale della coppia. I due, però, hanno trascorso il Natale separati e potrebbe accadere anche per il Capodanno. A poche ore dallo scoccare della mezzanotte che porterà tutti i cittadini del mondo ad accogliere il 2018, infatti, Justin e Selena si trovano in posti decisamente lontani. I due, dunque, brinderanno al nuovo anno lontani l’uno dall’altra o riusciranno a ricongiungersi in tempo per scambiarsi il primo bacio del 2018?

JUSTIN E SELENA, SEPARATI A CAPODANNO?

Selena Gomez, per allontanarsi dal freddo degli Stati Uniti, ha deciso di concedersi qualche giorno di relax al mare insieme alle amiche. Felice, serena e sorridente, Selena Gomez si è fatta immortalare insieme alle sue storiche amiche con cui ha ritrovato il buon umore. Justin Bieber, invece, si trova in Canada dove è stato visto mentre si divertiva a giocare a hockey. Idue, dunque, trascorreranno il Capodanno lontani? In realtà potrebbero ricongiungersi per festeggiare insieme l’ultima notte dell’anno. Bieber, infatti, potrebbe salire su un aereo e raggiungere la fidanzata con un volo di due ore e mezza. Del resto, Selena avrebbe rivelato di voler accogliere il nuovo anno con il fidanzato. “Vuole un bacio romantico a mezzanotte: dopo un anno difficile, non vede l'ora di passare la notte di Capodanno con Bieber. Sono molto felici di essersi ritrovati in questo 2017. Selena vuole stare con il suo uomo nel momento in cui inizierà il 2018, vuole sentire le sue braccia avvolte intorno a lei e baciarlo", ha raccontato un amico della coppia a Hollywoodlife.

