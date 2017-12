Karol Sevilla/ Protagonista della serie Soy Luna è la nuova star di Disney Channel (L’anno che verrà)

Karol Sevilla, protagonista della serie tv Soy Luna, questa sera a Maratea per il programma L’anno che verrà. Nel 2018 in Italia anche con l’atteso show Soy Luna Live.

31 dicembre 2017 Francesca Pasquale

L'anno che verrà, in onda su Rai 1

Tra poche ore andrà in onda su Rai 1 il programma L’anno che verrà, presentato in diretta dalla splendida cornice di Maratea da Amadeus. Un gran galà per salutare il 2017 e dare il benvenuto al 2018, nel corso del quale si esibiranno grandi artisti italiani ma anche internazionali come nel caso della giovanissima Karol Sevilla, principale protagonista della serie Soy Luna nonché nuova star di Disney Channel. Un’attrice e cantante messicana nata a Città del Messico il 9 novembre del 1999, che interpreta nella serie il personaggio di Luna Valente, una ragazza libera e sognatrice della quale, in una recente intervista a Tv Sorrisi & Canzoni, ha sottolineato: “Luna non si arrende mai e combatte per realizzare i propri sogni, proprio come me. E poi è molto positiva e solare. Nella seconda stagione attraversa un momento delicato? È vero, ed è insopportabile! Sta vivendo un momento difficile, è alla ricerca della sua vera identità. Cerca di scoprire il segreto che riguarda il padre biologico e la sua famiglia d’origine”.

DAL 2018 ARRIVA IN ITALIA “SOY LUNA LIVE”

Nella medesima intervista rilasciata a Tv Sorrisi & Canzoni, Karol Sevilla ha parlato anche dei prossimi progetti futuri anticipando ai propri fans come in questo 2018 farà il proprio debutto anche in Italia lo spettacolo Soy Luna Live. Inoltre, ha confessato che una volta terminata l’esperienza con la fortunata serie trasmessa su Disney Channel, le piacerebbe recitare in un musical o magari sul grande schermo: “Soy Luna Live? Abbiamo terminato da poco gli spettacoli in America Latina e siamo davvero emozionati al pensiero di venire nel vostro Paese. Sarà uno show diverso: ci sarà una squadra di ballerini che eseguiranno tante coreografie, incredibili scenografie e anche una band dal vivo. Vogliamo che sia un’esperienza memorabile per tutti i fan italiani. I mio futuro una volta terminata la serie? La mia passione più grande è la recitazione, entrare nei panni di qualcun altro. Il mio sogno è quello di far parte di un musical o entrare nel mondo del cinema”.

